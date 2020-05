Kiến nghị học sinh nghỉ hè để kích cầu du lịch

Tại hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp sáng 9/5, Vietravel đề xuất thời gian nghỉ hè khoảng giữa tháng 8 - 9 nhằm hỗ trợ du lịch phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc công ty đã có những kiến nghị, giải pháp để tái khởi động lại ngành du lịch Việt Nam sau giai đoạn "ngủ đông". Ông cho rằng, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và tổng hợp vì vậy mong muốn du lịch hồi phục nhanh cần tập trung giải quyết các vấn đề như vận chuyển, lưu trú, dịch vụ và lữ hành.

Theo đó, Chính phủ cần áp dụng cơ chế như đối với dịch SARS năm 2003, là giảm thuế VAT từ 10% xuống 5% trong vòng một năm, để giảm gánh nặng thuế VAT cho người tiêu dùng. Chính phủ chỉ đạo ngân hàng nhà nước thanh toán các khoản công nợ giữa các doanh nghiệp trong hệ thống dịch vụ với nhau.

Bộ GDĐT nghiên cứu, tính toán thời gian học để học sinh có thời gian nghỉ hè thêm 4 – 5 tuần vào khoảng độ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9, nhằm hỗ trợ và thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Thành lập Tổ công tác liên ngành do Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ, và các chủ tịch UBND tỉnh, thành đứng đầu để giải quyết ngay các vấn đề của ngành du lịch trong quá trình triển khai nhằm đưa du lịch quay lại phục hồi sớm nhất.

Nghiên cứu và thực hiện chương trình "Vietnam I'm Safe" để quảng bá hình ảnh Việt Nam, đất nước du lịch an toàn.

Đây là thời điểm để đưa ra chương trình "Việt Nam điểm đến an toàn" nhằm xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam. Theo đó, từng điểm tham quan, dịch vụ lưu trú, nhà hàng, phương tiện vận chuyển... phải áp dụng bộ tiêu chí an toàn của ngành du lịch, nhằm mang đến cho khách hàng sự an toàn, an tâm trong hành trình.

Thị trường khách quốc tế cần triển khai các đường bay theo sát các thị trường khách đang phục hồi như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... Các điểm tham quan, vui chơi giải trí do nhà nước quản lý giảm 50% phí để kích cầu du lịch trong nước.

Hội nghị do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì được truyền hình trực tuyến với 63 điểm cầu địa phương, 30 điểm cầu các bộ, ngành. Tổng số lượng đại biểu khoảng 6.000 người tại các điểm cầu đại diện cho hơn 800.000 doanh nghiệp, trên 5 triệu hộ kinh doanh và nhân dân cả nước có thể theo dõi. Vietravel vinh dự là công ty lữ hành đại diện cho ngành du lịch Việt Nam có mặt tại hội nghị để đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ và đưa ra các kiến nghị, đề xuất về những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch, thúc đẩy ngành du lịch nắm bắt cơ hội phát triển thời gian tới.

Theo Vietravel