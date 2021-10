Kiến nghị cho hàng quán tại TP HCM bán đồ ăn uống tại chỗ

Sở Công thương kiến nghị UBND TP HCM cho cơ sở dịch vụ ăn uống được bán bằng cả hai hình thức bán mang đi và phục vụ tại chỗ, trừ loại hình kinh doanh bia, rượu.

Nội dung được đề cập trong công văn về tổ chức hoạt động cơ sở kinh doanh do Sở Công thương gửi UBND TP HCM, ngày 19/10. Điều kiện để các cơ sở này được hoạt động là đáp ứng các yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch của ngành y tế và theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Các hàng quán sẽ hoạt động đến trước 21h, với công suất phục vụ tối đa 50%. Mật độ phục vụ không quá 2 người mỗi bàn, khoảng cách các bàn ăn tối thiểu 2 mét.

Một điểm kinh doanh thức uống tại quận 7 thí điểm bán hàng mang về ngày 16/9. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo đánh giá của Sở Công thương thành phố, sau 15 ngày TP HCM thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã tổ chức hoạt động trở lại trong điều kiện an toàn để phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, tỷ lệ hoạt động còn chưa cao, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu.

Việc cho phép phục vụ khách ngồi tại chỗ là từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế thông qua phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ trên nguyên tắc "An toàn đến đâu, mở cửa đến đó". Đồng thời, sở này cũng cho rằng việc này đáp ứng nhu cầu của người dân và hỗ trợ từng bước khôi phục hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa bàn.

Cũng theo sở, hiện độ bao phủ vaccine của TP HCM đã đạt tỷ lệ trên 98% người được tiêm 1 mũi và trên 75% với người đã tiêm 2 mũi. Tỷ lệ này đang tiếp tục được nâng lên, đảm bảo an toàn cho các hoạt động bình thường trở lại.

Hiện, hàng quán trên địa bàn vẫn bán theo hình thức bán mang đi, chưa có kế hoạch phục vụ ăn uống tại chỗ, vì vậy nhiều hệ thống, chuỗi F&B chọn tiếp tục đóng cửa, một số kết hợp với các nền tảng giao hàng bán mang đi nhưng hiệu quả không cao.

Theo phân công, lĩnh vực ăn uống do Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố quản lý, vì vậy, Sở Công thương cũng đề nghị UBND thành phố giao ban này chủ trì, phối hợp với các quận huyện hướng dẫn các cơ sở thực hiện cũng như tổ chức hậu kiểm khi được phép bán phục vụ tại chỗ.

Trước đó, từ ngày 1/10, TP HCM áp dụng Chỉ thị 18 cho nhiều ngành nghề, hàng quán được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang đi, không được phục vụ tại chỗ để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Hữu Công