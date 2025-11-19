Kiện hãng bay vì 'mua ghế cạnh cửa sổ nhưng không có cửa sổ'

MỹDelta Air Lines và United Airlines đang bị hành khách đệ đơn kiện vì trả thêm tiền để ngồi ở ghế "cạnh cửa sổ", nhưng thực tế lại ngồi cạnh bức vách trống trơn.

Các vụ kiện tập thể tại tòa án liên bang San Francisco với United Airlines và tại tòa án liên bang Brooklyn, New York, với Delta Air Lines yêu cầu bồi thường hàng triệu USD cho hơn một triệu hành khách của mỗi hãng.

Đáp lại, luật sư của United Airlines đã đệ đơn yêu cầu thẩm phán liên bang bác bỏ vụ kiện tập thể vào ngày 10/11. Hãng hàng không này lập luận rằng "ghế cạnh cửa sổ" có nghĩa là "ghế cạnh vách", không nhất thiết phải là ghế có tầm nhìn.

Theo luật sư, việc sử dụng từ "cửa sổ" để chỉ một chỗ ngồi cụ thể không thể được hiểu rằng chỗ ngồi đó sẽ có cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thay vào đó, từ "cửa sổ" xác định vị trí của ghế ngồi, tức là cạnh vách thân máy bay.

Các luật sư cũng lưu ý rằng hợp đồng vận chuyển của United không đảm bảo một cách rõ ràng rằng "ghế cạnh cửa sổ" sẽ có tầm nhìn ra bên ngoài.

Một ghế cạnh cửa sổ nhưng không có cửa sổ trên máy bay của Delta Air Lines. Ảnh: X

Máy bay Boeing 737 có ít nhất một hàng ghế bị thiếu cửa sổ ở ghế cạnh cửa sổ do vị trí lắp đặt các bộ phận như ống dẫn khí hoặc ống dẫn dây điện. Những máy bay loại này chiếm hơn một nửa đội bay của hãng United. Tình trạng thiếu cửa sổ cũng có thể xảy ra trên máy bay Airbus A320 và Boeing 757.

Đơn kiện cho biết một số hãng hàng không như American Airlines, Alaska Airlines và Ryanair thông báo cho khách hàng trong quá trình đặt vé về việc ghế cạnh cửa sổ của họ thực sự có cửa sổ hay không, còn United và Delta lại không đưa ra cảnh báo.

Bà Aviva Copaken, một nguyên đơn kiện hãng United, nói đã trả tới 169,99 USD cho một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhưng khi lên cabin, bà chỉ có thể nhìn thấy bức vách của khoang máy bay. Bà Aviva cho biết hãng đã hoàn lại phí cho những ghế không có cửa sổ trên hai chuyến bay, nhưng không hoàn lại cho chuyến thứ ba.

Carter Greenbaum, đại diện cho các nguyên đơn, nói với truyền thông rằng lập luận do phía hãng United vừa đưa ra "đi ngược với kỳ vọng hợp lý của vô số hành khách đã vô tình trả thêm tiền cho những ghế ngồi không có cửa sổ". Theo ông, người tiêu dùng xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn "những lời hứa suông và trò chơi chữ của United".

Theo khiếu nại sửa đổi vào ngày 15/10, hầu hết hành khách chọn trả thêm tiền cho ghế cạnh cửa sổ để có trải nghiệm thoải mái hơn do sợ bay, bị căng thẳng, sợ không gian hẹp hay say máy bay. "Nếu biết rằng đang mua ghế không có cửa sổ, họ sẽ không chọn, chứ đừng nói đến việc trả thêm tiền", đơn khiếu nại nêu.

Những hành khách đang kiện hãng bay với lý do vi phạm hợp đồng và làm trái cam kết.

Ngày xét xử dự kiến vào 7/6/2027.

Tuệ Anh (theo People, Nypost)