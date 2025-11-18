Kiện đòi tiền khi phát hiện chồng ngoại tình với bạn thân

Trung QuốcTrong lúc sạc điện thoại, bà Thích phát hiện chồng ngoại tình với cô bạn thân của mình suốt 4 năm, chuyển tổng cộng hơn 790.000 nhân dân tệ cho tình nhân.

Bà Thích, 52 tuổi, ở tỉnh Tứ Xuyên, kết hôn với ông Đỗ vào năm 1999. Họ là bạn bè nhiều năm với vợ chồng bà Trình (47 tuổi). Năm 2016, khi cả hai gia đình cùng làm việc tại tỉnh Sơn Tây, bà Thích và bà Trình trở thành bạn thân.

Năm 2022, khi ông Đỗ uống say, bà Thích giúp sạc điện thoại thì vô tình phát hiện lịch sử trò chuyện WeChat giữa chồng và bà Trình. Hai người gọi nhau là "chồng" và "vợ", nội dung trò chuyện rất thân mật. Lịch sử chuyển khoản WeChat cũng cho thấy nhiều con số giao dịch mang ý nghĩa đặc biệt như 520 nhân dân tệ và 1.314 nhân dân tệ, ngụ ý "anh yêu em" và "trọn đời trọn kiếp" theo cách phát âm tiếng Trung.

Sau đó, ông Đỗ thừa nhận đã đi quá giới hạn với bà Trình vào năm 2018. Như vậy, khi bà Thích phát hiện, mối quan hệ ngoài luồng này đã kéo dài được 4 năm.

Bà Thích phải chịu cú sốc nặng nề khi bị hai người mình tin tưởng nhất phản bội. Ông Đỗ thề cắt đứt quan hệ với bà Trình, nhưng thực tế không hề chia tay.

Bà Thích điều tra được rằng, trong khi bản thân hoàn toàn không hay biết, chồng đã chuyển tổng cộng 649.316 nhân dân tệ qua WeChat và 142.000 nhân dân tệ qua ngân hàng cho bà Trình trong bốn năm (tổng cộng là 791.316 nhân dân tệ - gần 3 tỷ đồng). Trong khi đó, bà Trình đã chuyển tổng cộng 447.822 nhân dân tệ cho ông Đỗ qua WeChat. Như vậy, số tiền bà Trình thực nhận từ ông Đỗ là 343.494 nhân dân tệ (gần 1,3 tỷ đồng).

Vừa mất chồng và bạn thân, vừa chịu tổn thất tài chính, bà Thích tức giận kiện bà Trình ra tòa, yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính là 343.494 nhân dân tệ.

Tại tòa, bà Trình lập luận rằng số tiền này không phải "tiền tặng cho" mà liên quan đến các giao dịch kinh tế hợp pháp, bao gồm các khoản thanh toán dự án ông Đỗ nợ chồng bà và các khoản ông Đỗ vay khi chơi mạt chược ở quán do bà mở.

Tòa sơ thẩm cho rằng giữa hai bên thực sự có giao dịch kinh tế, không thể coi toàn bộ số tiền là "tiền tặng cho". Do đó, tòa ra quyết định yêu cầu bà Trình trả lại một nửa, tức là 171.747 nhân dân tệ.

Bà Thích kháng cáo vì cho rằng chồng tự ý tặng cho tài sản chung của hai vợ chồng, không chấp nhận việc chỉ lấy lại được một nửa.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 7/11, TAND trung cấp thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên ra phán quyết hoàn toàn khác khi cho rằng tòa sơ thẩm đã áp dụng luật không đúng.

Theo tòa phúc thẩm, tài sản chung của vợ chồng không thể tự ý định đoạt. Trong thời gian hôn nhân, ông Đỗ đã chuyển một khoản tiền lớn trong tài sản chung cho bà Trình mà không có sự đồng ý của vợ. Hành vi chuyển tiền này là vô hiệu.

Hơn nữa, việc ngoại tình giữa ông Đỗ và bà Trình đã vi phạm đạo đức xã hội và gia đình, khiến bất kỳ khoản tiền tặng cho nào dựa trên mối quan hệ này đều vô hiệu.

Bà Trình không có đủ bằng chứng để xác thực lời khai về "giao dịch kinh tế", không thể chứng minh rằng những lần chuyển khoản đó là để thanh toán cho các dự án hoặc trả nợ.

Do đó, tòa phúc thẩm hủy bỏ phán quyết ban đầu, yêu cầu bà Trình phải trả lại toàn bộ số tiền 343.494 nhân dân tệ cho bà Thích.

Tuệ Anh (theo Tide News, China Court)