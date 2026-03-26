Kiện công ty vì sa thải sau một ngày tuyển dụng

Trung QuốcNhận thư mời làm việc và hoàn tất yêu cầu tuyển dụng nhưng bị hủy chỉ sau một ngày, ứng viên đã khởi kiện và buộc công ty bồi thường.

Tòa án quận Thiên Tân, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, gần đây thụ lý một vụ án dân sự liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Theo hồ sơ, ngày 25/9/2024, ông Tang tham gia phỏng vấn tuyển dụng tại một công ty công nghệ sinh học. Hôm sau, công ty gửi "Thư mời làm việc" điện tử và yêu cầu ông nộp báo cáo khám sức khỏe gần nhất.

Công ty cho biết ông có thể được hoàn trả chi phí khám sức khỏe 100 nhân dân tệ sau 6 tháng làm việc.

Ông Tang đồng ý và tiến hành khám sức khỏe theo yêu cầu vào hôm sau. Tuy nhiên, sau đó công ty thông báo hủy thư mời với lý do không còn nhu cầu tuyển dụng vị trí này.

Ông Tang cho rằng việc hủy lời mời làm việc khiến ông mất cơ hội việc làm khác và chịu thiệt hại kinh tế, nên khởi kiện công ty, yêu cầu bồi thường 13.000 nhân dân tệ (khoảng 50 triệu đồng).

Số tiền này được tính theo mức lương của hai tháng thử việc, cộng với chi phí khám sức khỏe 100 nhân dân tệ.

Phía công ty cho rằng không có hành vi ác ý, che giấu hay vi phạm; đồng thời đề nghị tòa bác toàn bộ yêu cầu của ông Tang.

Công ty lập luận chưa ký hợp đồng lao động với ông Tang nên không phát sinh quan hệ lao động; việc cho rằng vi phạm pháp luật lao động là không có căn cứ.

Sau khi xem xét, tòa án nhận định thư mời làm việc do công ty gửi cho ông Tang đã nêu rõ vị trí, mức lương và các điều kiện liên quan. Ông Tang đã đồng ý ngay sau khi nhận được, qua đó hai bên đã đạt được sự thống nhất về các điều khoản chủ yếu của hợp đồng lao động.

Những yếu tố này đủ để ông Tang có căn cứ tin rằng hợp đồng lao động sẽ được ký kết. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, công ty thông báo hủy thư mời với lý do không còn vị trí phù hợp.

Tòa án cho rằng hành vi này vi phạm nguyên tắc thiện chí, thể hiện lỗi của công ty. Do đó, công ty phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại phát sinh từ việc ông Tang tin tưởng vào việc giao kết hợp đồng.

Căn cứ mức độ lỗi của công ty; mức lương, phúc lợi đã thỏa thuận; thời gian hợp lý để ông Tang tìm việc khác; cùng thu nhập hiện tại của ông, tòa án quyết định buộc công ty bồi thường thiệt hại kinh tế tương đương nửa tháng lương tại công ty hiện tại và thanh toán chi phí khám sức khỏe.

Tòa án lưu ý người sử dụng lao động, khi đã đưa ra lời mời làm việc thì không thể tùy tiện hủy bỏ. Nếu hủy vì lý do riêng, gây thiệt hại đối với sự tin tưởng hợp lý của người lao động, sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo nguyên tắc trách nhiệm trước hợp đồng.

Người lao động cần lưu giữ các chứng cứ như thư mời làm việc, nhật ký liên lạc, giấy khám sức khỏe... Đây là cơ sở quan trọng để bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp.

Tòa cũng khẳng định mức bồi thường không thể yêu cầu tùy tiện. Khi xem xét, tòa án sẽ cân nhắc mức độ lỗi của người sử dụng lao động và thiệt hại thực tế của người lao động (như mức lương, thời gian tìm việc) để xác định số tiền bồi thường phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên và đúng quy định pháp luật.

Hải Thư (Theo The Paper)