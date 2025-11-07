Kiện công ty vì bị sa thải với lý do 'vô duyên, ở bẩn'

AustraliaEvan bị sa thải sau khi ba nữ đồng nghiệp tố anh "cả ngày nói chuyện tình dục", đi vệ sinh mở cửa, xì hơi bừa bãi, chân bốc mùi và xem hoạt hình trong giờ làm.

Cuối tháng 10, vụ tranh chấp giữa Evan-Ashley Solace với công ty cũ, nhà sản xuất máy thí nghiệm Mettler-Toledo, được Tòa án Lao động ở Perth xét xử. Evan đã kiện doanh nghiệp với cáo buộc sa thải anh vì những lý do không công bằng.

Vụ việc xoay quanh phàn nàn của ba nữ đồng nghiệp làm cùng bộ phận với Evan về việc anh suốt ngày nói chuyện về tình dục, nhìn họ từ đầu đến chân và hỏi chuyện nhạy cảm trong đời sống vợ chồng.

Khi họ có ý lảng tránh, Evan chưa buông tha mà tiếp tục luyên thuyên về đời sống tình dục của mình, khoe khoang về các trang phục gợi tình của vợ... khiến họ cảm thấy rơi vào trạng thái bị quấy rối tình dục.

Cả ba người phụ nữ đều đưa ra bằng chứng Evan đi vệ sinh với cánh cửa mở. Một phụ nữ đã từ chức vì Evan khiến cô cảm thấy "không an toàn và luôn trong tình trạng căng thẳng ở nơi làm việc".

Họ cũng phàn nàn về tình trạng xì hơi thường xuyên của Evan. Trong đó có một người nói rằng anh ra thường xuyên xì hơi khi đi ngang qua bàn làm việc của bà.

Một lời phàn nàn khác là anh ta đi chân trần khắp văn phòng và "có mùi rất đáng sợ".

Vào tháng 3, một trong những người phụ nữ này đã gửi email cho cán bộ quản lý, nêu rõ những sự phiền phức của nam đồng nghiệp. Bà cũng tố cáo Evan "dành phần lớn thời gian làm việc để xem anime" và nói về lương của các đồng nghiệp khác.

Một cuộc điều tra nội bộ đã được tiến hành và Evan được yêu cầu tham dự một cuộc họp với các giám đốc điều hành cấp cao và giám đốc nhân sự của công ty.

Tại cuộc họp, Evan phủ nhận cáo buộc và nói những người phụ nữ này "đã thông đồng" để khiếu nại mình. Anh phủ nhận mọi cáo buộc. Riêng chuyện đi vệ sinh, anh nói chỉ thi thoảng vào toilet nữ vì bên nam đang có người.

Anh cũng thừa nhận có ợ hoặc xì hơi, nhưng chỉ giới hạn ở chỗ mình ngồi và điều này không quá đáng.

Công ty Mettler-Toledo đã thuê một công ty luật bên ngoài để điều tra các cáo buộc và chấm dứt hợp đồng lao động với Evan vào tháng 5, sau đó bị kiện sa thải bất công.

Tại phiên tòa vừa qua, Tóa án lao động ra phán quyết Evan đã quấy rối tình dục và xúc phạm các nữ nhân viên tại nơi làm việc. Mặc dù cuộc điều tra của công ty là chưa đến nơi đến chốn, nhưng việc sa thải Evan là hợp lệ.

"Không có gì sai khi có cái nhìn tích cực về tình dục. Tuy nhiên, có những thời điểm và địa điểm thích hợp để thảo luận về đời sống tình dục của bạn, và nơi làm việc thường thì không phải", phán quyết nêu.

Evan chia sẻ phán quyết của tòa khiến anh phải thay đổi hành vi, sẽ sống khép mình và không nói về chuyện cá nhân nữa. "Nhưng khi đi làm, bạn dành quá nhiều thời gian bên nhau, với ít nhất 8 tiếng ở văn phòng mỗi ngày thì nói với nhau cả đống chuyện ấy chứ", anh phân bua.

Hải Thư (theo Perth now, The West Australian)