Kiện công ty mai mối vì 'thổi phồng' tài sản nhà chú rể

Hàn QuốcSau kết hôn, người phụ nữ kiện công ty mai mối vì cung cấp thông tin sai lệch chú rể có cha mẹ sở hữu khối tài sản hơn 10 tỷ won.

Ngày 25/11, Tòa án quận trung tâm Seoul xác định thông tin công ty mai mối cung cấp "không thể được coi là quá xa rời sự thật". Tòa vì thế bác yêu cầu của nguyên đơn và buộc cô phải trả 33 triệu won (hơn 590 triệu đồng) tiền phí chưa thanh toán và tiền phạt.

Nguyên đơn ký hợp đồng với công ty mai mối vào tháng 1/2022, được hứa hẹn giới thiệu ba người phù hợp trong vòng một năm với mức giá 11 triệu won (gần 200 triệu đồng). Các điều khoản cũng bao gồm trả thêm 27,5 triệu won nếu cô kết hôn thành công thông qua dịch vụ, kèm theo một khoản phạt nếu số tiền này không được thanh toán trong vòng hai tuần sau đám cưới.

Tháng 2/2022, công ty giới thiệu cho cô một người đàn ông được mô tả là có cha mẹ sở hữu khối tài sản hơn 10 tỷ won (khoảng 180 tỷ đồng) và em gái đang làm thư ký điều hành tại một tập đoàn lớn. Cặp đôi kết hôn 5 tháng sau đó, nhưng chung sống chỉ 5 tháng.

Sau ly dị, người phụ nữ này yêu cầu bồi thường thiệt hại 36 triệu won, cáo buộc công ty mai mối đã lừa dối về lý lịch của chú rể.

Ngược lại, phía công ty nói cô đã không trả khoản tiền thưởng thêm theo thỏa thuận, yêu cầu bồi thường 55 triệu won, bao gồm tiền phạt.

Tòa án đứng về phía công ty mai mối. Theo thẩm phán Lee Yoo-bin, trong đơn đăng ký nộp cho công ty, người đàn ông khai tài sản của cha mẹ nằm từ 5 đến 10 tỷ won, và em gái là thư ký điều hành tại một tổng công ty.

Dù công ty mai mối đã nói với nguyên đơn về số tài sản là hơn 10 tỷ won và cô em gái làm ở tập đoàn lớn, thẩm phán nhận định "khó có thể nói thông tin này khác biệt lớn so với sự thật".

Tòa án cũng chỉ ra người phụ nữ vẫn tiến tới hôn nhân dù đã biết tài sản của cha mẹ chú rể dưới 10 tỷ won và sự khác biệt này không phải là yếu tố quan trọng dẫn đến quyết định kết hôn của nguyên đơn.

Thẩm phán ra lệnh cho người phụ nữ phải trả 27,5 triệu won tiền thưởng và 5,5 triệu won tiền phạt, nhưng bác bỏ yêu cầu bồi thường 55 triệu won của công ty, gọi đó là "quá mức không công bằng".

Hồi đầu tháng, tòa án ra phán quyết tương tự trong vụ kiện ở Daegu liên quan đến công ty mai mối và khách hàng. Một phụ nữ cáo buộc công ty này nói với cô rằng chú rể sở hữu một trường mầm non tư thục và kiếm được 300 triệu won mỗi năm. Sau đó, cô phát hiện trường mầm non này thuộc về cha mẹ anh ta và thu nhập hàng năm của anh ta là 56 triệu won.

Nhưng tòa án đã ra phán quyết bất lợi cho người phụ nữ với lý do cha mẹ anh ta có ý định cho con trai thừa kế tài sản.

Tuệ Anh (theo Korea Herald)