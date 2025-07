Diễn viên Mỹ kiện chủ tòa nhà với lý do 'cửa sổ kính không ngăn tia UV'

Diễn viên Jennifer Betit Yen cho rằng căn hộ hơn 6 triệu USD với bốn mặt đều là cửa sổ kính từ sàn đến trần đã khiến cô tiếp xúc với tia UV, có khả năng gây tử vong.

Jennifer Betit Yen, diễn viên 48 tuổi ở Manhattan, kiện chủ sở hữu và công ty phát triển tòa nhà 43 tầng ở New York yêu cầu bồi thường một triệu USD với lý do bị tổn thương mặt do cửa sổ kính từ sàn đến trần trong căn hộ sang trọng trị giá 6,2 triệu USD.

Jennifer và chồng là nhà sản xuất phim J. Peyton Worley, 47 tuổi, mua căn hộ rộng 277 m2 với bốn phòng ngủ, 4,5 phòng tắm vào tháng 11/2021, có view tuyệt đẹp nhìn ra East River. "Tường bên ngoài đều là cửa sổ kính từ sàn đến trần", đơn kiện nêu.

Vợ chồng Jennifer Betit Yen sống trong căn hộ triệu USD có bốn mặt là cửa kính. Ảnh: Facebook

Trong vụ kiện tại Tòa án Tối cao Manhattan, cặp đôi cáo buộc người đại diện của công ty phát triển Soloviev Building Co. và ban quản lý tòa nhà nhiều lần nói căn hộ "có khả năng chống tia UV 100%".

Jennifer cho biết đã nhiều lần đặt câu hỏi với đại diện của tòa nhà về việc căn hộ có được bảo vệ khỏi bức xạ tia cực tím hay không, vì cô từng phải chiến đấu với căn bệnh ung thư hắc tố da.

Nữ diễn viên kiêm người dẫn chương trình viết trong một bài đăng trên blog vào năm ngoái rằng: "Tôi đang ở trong một tình huống siêu thực khi vô tình ngồi tắm trong tia UV có khả năng gây tử vong hầu như mỗi ngày, vào những giờ nắng cao điểm mà nghĩ rằng mình an toàn".

Tòa nhà 43 tầng ở đại lộ First Avenue, Manhattan. Ảnh: NYP

Ngày 27/6, thẩm phán ở Tòa án Tối cao Manhattan bác đơn kiện của Jennifer do không chứng minh được lỗi cẩu thả của hai bị đơn.

Công ty phát triển tòa nhà lập luận rằng vợ chồng Jennifer đã ký một thỏa thuận mua bán, trong đó họ đồng ý không dựa vào "bất kỳ tờ rơi quảng cáo, trang web bán hàng, tuyên bố, cam kết bảo hành nào" khi mua căn hộ triệu USD. Vì thế, vụ kiện là "vô căn cứ".

Tuệ Anh (theo Nypost)