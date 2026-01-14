Kiện bệnh viện sau 4 năm hóa trị do chẩn đoán nhầm mắc ung thư

ItalyCác bác sĩ đã cho bà Daniela Montesi điều trị hóa trị suốt 4 năm vì ung thư hạch ruột trong khi bà không mắc bệnh, gây nhiều hệ lụy đau đớn.

Tuần trước, tòa án dân sự phúc thẩm Florence đã tuyên buộc bị đơn là Bệnh viện Đại học Pisa (AOUP) bồi thường 47.000 euro (1,4 tỷ đồng) cho nguyên đơn, bà Daniela Montesi, 65 tuổi, về những sai sót y khoa nghiêm trọng này.

Phiên phúc thẩm được mở theo kháng cáo của Daniela, cho rằng mức phạt 26.000 euro của tòa sơ thẩm là chưa tương xứng với tổn thương tinh thần và sức khỏe bà phải gánh chịu.

Mọi việc bắt đầu vào năm 2006 khi người phụ nữ đến Bệnh viện Volterra để phẫu thuật chỉnh hình. Trong các xét nghiệm trước khi nhập viện, số lượng bạch cầu được thể hiện cao bất thường. Vì lý do này, ca phẫu thuật bị hoãn lại, và kết quả được gửi đến khoa huyết học của AOUP kiểm tra chuyên sâu.

Tháng 9/2006, sau khi sinh thiết tủy xương và ruột, bà được chẩn đoán mắc ung thư hạch ruột giai đoạn cuối.

Một tòa nhà của Bệnh viện Cisanello ở Pisa, một phần của Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (AOUP). Ảnh: Il Tirreno

Từ tháng 1/2007, người phụ nữ đã trải qua một loạt các phương pháp điều trị bằng hóa trị, cortisone và steroid, kéo dài cho đến tháng 5/2011. Tháng đó, một cuộc sinh thiết mới được thực hiện tại Genoa đã phát hiện bà không mắc ung thư, bất cứ loại gì.

Điều này đồng nghĩa trong suốt bốn năm, bà là nạn nhân của một sai sót y khoa. Các phương pháp điều trị đã khiến bà bị mất cân bằng nội tiết tố, bị gãy xương nhiều lần và cần phải cắt bỏ xương cụt.

Suốt thời gian điều trị, bà gần như hoàn toàn nghỉ việc, bằng lái xe cũng bị thu hồi vì bị coi là không đủ điều kiện lái xe.

Sau khi dàn xếp ngoài tòa án không thành công, bà khởi kiện AOUP.

AOUP tự bào chữa bằng cách chỉ ra sự phức tạp của bệnh án và khó khăn trong việc chẩn đoán, và sự phù hợp của phương pháp điều trị đã áp dụng.

Tuy nhiên, theo tòa sơ thẩm, không có cơ sở nào để áp dụng các phương pháp điều trị đó.

Tại phiên phúc thẩm, các thẩm phán đã xem xét mức độ tàn tật vĩnh viễn là 60%, chứ không phải 40% như trong phán quyết ban đầu. Hơn nữa, "sự cá nhân hóa thiệt hại" đã được công nhận sau những xáo trộn mà nguyên đơn phải gánh chịu không chỉ về mặt tâm lý mà còn cả trong cuộc sống hàng ngày.

"Hệ miễn dịch của tôi đã bị phá hủy bởi những phương pháp điều trị sai lầm, vô ích và có hại này. Tôi rất muốn được có mặt trước các thẩm phán của Tòa phúc thẩm để cho họ thấy tình trạng của tôi, để hiểu đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng," bà nói với tờ La Stampa.

"Tôi cảm thấy mình như một người phụ nữ tan vỡ; thật không may, không có cách nào để tôi được bình yên, ngay cả sau phán quyết bồi thường. Số tiền thêm đó có ý nghĩa gì nếu vẫn không có cách nào để giúp tôi cảm thấy tốt hơn?", bà đau khổ nói sau phiên tòa.

Hải Thư (Theo La Stampa, Vaniti Fair, Il Tirreno)