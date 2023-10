Kiện bạn trai vì nuốt lời hứa 'có bầu sẽ cưới'

Trung QuốcTiêu Mẫn khai khởi kiện vì bạn trai hứa "có thai sẽ lập tức kết hôn" nhưng khi cô mang thai ngoài tử cung đã lập tức bội bạc.

Cuối tháng 10, vụ kiện được tòa án thành phố Thượng Hải xét xử.

Mẫn kể cô và Hứa Bằng cùng quê Sơn Tây, quan hệ tình cảm từ đầu năm 2021. Tháng 6/2021, Bằng đến Thượng Hải công tác trong thời gian dài, cô cùng đi. Trong tháng này, sau khi Bằng hứa cưới Mẫn, cả hai nhiều lần quan hệ tình dục. Ngày 26/10/2021, khi Mẫn nghi mang thai do chậm kinh, Bằng hứa "có con sẽ lập tức kết hôn".

Ngày 6/11/2021, Mẫn đến bệnh viện điều trị do đau bụng dưới, được chẩn đoán mang thai ngoài tử cung và phải làm phẫu thuật cắt bỏ ống dẫn trứng bên phải. Mẫn nói thấy tổn thương vì sau khi xuất viện, bạn trai không quan tâm chăm sóc mà còn phản bội lời hứa. Bằng đòi chia tay với lý do cô bị bệnh và bị mẹ Bằng ngăn cấm chuyện tình cảm. Hơn nữa, khi biết tin về tình trạng của Mẫn, mẹ Bằng nhiều lần gọi điện thoại lăng mạ, đuổi cô ra khỏi nơi hai người sống chung, ngày 13/2/2022.

Bệnh viện chẩn đoán Mẫn bị trầm cảm nặng và lo lắng quá độ do rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Mẫn cho rằng Bằng đã gây tổn thương không thể hồi phục cho cơ thể cô và hậu quả nghiêm trọng là không thể mang thai lần nữa. Hành vi thất hứa của Bằng cũng vi phạm thuần phong mỹ tục, khiến cô bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Vì thế, Mẫn kiện bạn trai ra tòa, đòi bồi thường hơn 380.000 nhân dân tệ bao gồm chi phí y tế, bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tinh thần.

Bằng cho rằng hai bên tự nguyện quan hệ tình dục dẫn đến có thai nên anh không có lỗi và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm bồi thường nào. Bệnh tình của Mẫn chủ yếu do nguyên nhân từ chính cô. Thai ngoài tử cung do viêm nhiễm vòi trứng, viêm nhiễm vùng chậu hoặc do dị tật ống dẫn trứng, hẹp ống dẫn trứng.

Theo Bằng, Mẫn bị viêm phụ khoa, từng phá thai nhiều lần, có thói quen uống rượu và thức khuya. Mẫn từng kể ống dẫn trứng bên trái bị tắc bẩm sinh, ống dẫn trứng bên phải bị hẹp. Bằng cho rằng đây là những yếu tố dẫn đến thai ngoài tử cung.

Tại phiên tòa, Bằng nói mối quan hệ với Mẫn cũng khiến anh kiệt sức về thể xác lẫn tinh thần và bị tổn thương sâu sắc. Mẫn đã che giấu tình trường và lịch sử phá thai, nhiều lần đe dọa anh. Theo Bằng, trước khi biết tình trường dày dạn của Mẫn, quan hệ giữa hai người rất hòa hợp nên mới hứa "có bầu sẽ cưới".

Nhưng sau khi nói chuyện với gia đình, bố mẹ Bằng phản đối vì thấy hai người chưa có điều kiện để kết hôn. Mẹ Bằng phải nhập viện vì chuyện này. Thuyết phục gia đình không được, đứng trước gia đình và tình yêu, Bằng chọn cách chia tay.

Bằng nói đã trả hơn 30.000 nhân dân tệ chi phí y tế trong thời gian Mẫn nằm viện, đã hoàn thành nghĩa vụ và không nên phải bồi thường nữa.

Thẩm phán cho rằng công dân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể. Sức khỏe thể chất của Mẫn bị tổn hại do thai ngoài tử cung phải cắt bỏ ống dẫn trứng bên phải. Việc mang thai ngoài tử cung do hành vi quan hệ tình dục của Mẫn và Bằng. Đây là hành vi tự nguyện của cả hai bên, thai ngoài tử cung là điều không thể lường trước và là chuyện ngoài ý muốn. Mẫn và Bằng đều không có lỗi trong việc này.

Tuy nhiên, sức khỏe của Mẫn thực sự bị tổn hại nghiêm trọng, nếu để cô gánh chịu hậu quả một mình thì không công bằng. Vì vậy, dựa trên nguyên tắc công bằng, tòa án phân tích tình hình thực tế và hành vi của các bên, xác định Bằng phải chịu trách nhiệm bồi thường một phần cho Mẫn.

Tòa bác yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần của Mẫn vì nhận định cả hai bên không có lỗi. Cuối cùng, tòa ra phán quyết Bằng phải bồi thường cho Mẫn hơn 180.000 nhân dân tệ.

Tuệ Anh (Theo Shanghai Law Journal)