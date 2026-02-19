Kiếm triệu USD từ kinh doanh nhà vệ sinh di động

MỹCông ty Bay Area Sanitation của Daniel Tom thu về hơn 4 triệu USD năm ngoái, nhờ cho thuê và vệ sinh các nhà vệ sinh di động.

Thành công không phải lúc nào cũng có mùi dễ chịu. Với Daniel Tom (31 tuổi) - Giám đốc Bay Area Sanitation, thành công đồng nghĩa với sở hữu gần 2.000 nhà vệ sinh di động tại các sự kiện và công trình khắp khu vực Vịnh San Francisco. Công ty của Tom cho thuê và bảo dưỡng các toilet này. Họ sẽ vệ sinh hàng tuần, bổ sung vật tư và hút chất thải từ mỗi buồng bằng xe hút chuyên dụng.

"Khi tôi nói với mọi người rằng mình sở hữu một công ty kinh doanh nhà vệ sinh di động, họ có vẻ khá khó chịu. Nhưng khi tôi giải thích mô hình hoạt động và doanh thu, phần lớn lại tỏ ra hứng thú", Tom nói.

Tom thành lập Bay Area Sanitation năm 2023 với một chiếc xe hút và 100 toilet cho thuê. Họ có lãi sau năm đầu hoạt động. Doanh thu cũng tăng dần, với 3,1 triệu USD năm 2024 và 4,3 triệu USD vào 2025. Biên lợi nhuận ròng của công ty khoảng 22%.

Công ty của Tom hoạt động ở các nơi có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh di động, từ sự kiện ngoài trời ngắn ngày như concert cho tới hợp đồng thuê dài hạn tại công trường xây dựng hoặc công viên. Giá thuê nhà vệ sinh cỡ tiêu chuẩn khởi điểm là 160 USD mỗi tháng cho hợp đồng dài hạn. Với các sự kiện ngắn ngày, giá dao động 239-399 USD mỗi sự kiện.

Ông chủ Bay Area Sanitation cho biết phần lớn doanh thu của công ty đến từ các hợp đồng thuê dài hạn, kèm phí vệ sinh định kỳ. "Tôi thích tập trung vào các hợp đồng dài hạn vì chúng mang lại nguồn thu ổn định cho doanh nghiệp", anh nói.

Xe tải chở nhà vệ sinh di động của Bay Area Sanitation. Ảnh: Bay Area Sanitation

Tom xây dựng doanh nghiệp ngay gần trụ sở của các hãng công nghệ lớn nhất thế giới, như Google, Apple và Nvidia. Khi nhiều người lo ngại bị trí tuệ nhân tạo (AI) thay thế, Tom tự tin việc xây dựng doanh nghiệp dựa trên nhu cầu thiết yếu của con người là một lợi thế. "Chúng tôi đã xây dựng được một mô hình có công nghệ thấp và không thể bị AI thay thế", anh nói.

Quá trình khởi nghiệp của Tom bắt đầu từ năm 3 tại Đại học San Jose - nơi anh theo học để trở thành giáo viên thể chất. Khi đó, Tom làm việc bán thời gian trong bộ phận chăm sóc khách hàng của một công ty cho thuê toilet di động.

"Tôi thích công việc này đến mức quyết định từ bỏ con đường giảng dạy và làm toàn thời gian sau khi tốt nghiệp", Tom nói. Theo hồ sơ trên mạng xã hội nghề nghiệp LinkedIn, anh từng làm quản lý kinh doanh tại hãng cho thuê thiết bị xây dựng Hanson & Fitch 7 năm trước khi quyết định khởi nghiệp.

Tom đã sớm nhận ra tiềm năng lợi nhuận của ngành này và dần coi trọng công việc mà nhiều người e ngại. "Tôi tự hào về công việc mình làm. Tôi thích đi làm mỗi ngày và cung cấp một dịch vụ mà ai cũng cần. Ai mà chẳng phải đi vệ sinh, đúng không?", anh nói.

Để khởi nghiệp trong lĩnh vực này, số vốn ban đầu cần đủ lớn để mua thiết bị, khoảng 800 USD cho mỗi buồng vệ sinh và 160.000 USD một xe hút chuyên dụng. Tom không tiết lộ số vốn ban đầu của mình, nhưng ước tính mỗi người cần trung bình khoảng 250.000 USD.

Daniel Tom (trái) hiện là Giám đốc Bay Area Sanitation. Ảnh: Bay Area Sanitation

Chi phí nhân công cho 19 nhân viên là khoản chi lớn nhất của công ty, tương đương 30% doanh thu của Bay Area Sanitation. Các chi phí khác gồm nhiên liệu cho xe hút và xe giao hàng, cùng vật tư như giấy vệ sinh và khăn giấy. Mức lương hàng năm của Tom khoảng 120.000 USD. Con số có thể cao hơn, nếu anh không tái đầu tư phần lớn lợi nhuận vào doanh nghiệp.

"Chúng tôi ưu tiên tái đầu tư để tiếp tục mở rộng", Tom nói. Mục tiêu của anh là sở hữu 5.000 nhà vệ sinh di động và doanh thu 10 triệu USD mỗi năm trong 5 năm tới. Tháng 12/2025, Bay Area Sanitation đã ký hợp đồng thuê một kho bãi đủ chỗ cho "gần gấp đôi số xe hiện có".

Theo báo cáo hồi tháng 9/2025 của công ty nghiên cứu IBISWorld, lĩnh vực cho thuê nhà vệ sinh di động tại Mỹ ước tính đạt doanh thu 3,3 tỷ USD năm 2025, tăng 1,7% so với năm trước đó. Tom cho rằng khu vực Vịnh San Francisco vẫn còn nhiều dư địa, do số lượng lớn sự kiện ngoài trời và lĩnh vực xây dựng đang mở rộng.

Dù vậy, Tom thừa nhận việc này không phù hợp với tất cả mọi người. "Tôi đã vệ sinh quá nhiều toilet di động nên thực sự không bận tâm đến mùi hôi nữa. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn gặp một buồng có mùi khá khó chịu", anh nói.

Một ngày làm việc điển hình của Tom bắt đầu lúc 4h sáng. Anh lái xe tới bãi tập kết của công ty để gặp nhân viên, sau đó cùng họ đi giao nhà vệ sinh di động mới cho khách và vệ sinh các toilet cho thuê dài hạn. Vào những ngày ít việc hơn, Tom ở văn phòng xử lý việc hành chính, gọi điện bán hàng hoặc vạch ra chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Chìa khóa thành công của anh là coi trọng tối đa sự vệ sinh. Quy trình của họ là mỗi tuần, nhân viên sẽ hút chất thải, khử mùi, cọ rửa và bổ sung giấy vệ sinh cho từng buồng.

Ưu tiên trải nghiệm khách hàng đồng nghĩa họ không được để người sử dụng gặp phải tình huống khó chịu. Điều đó cũng có nghĩa chủ doanh nghiệp phải trực tiếp làm việc. "Điều tạo nên sự khác biệt của một ông chủ trong ngành nhà vệ sinh di động là mức độ họ gắn bó với hoạt động hàng ngày", Tom nói.

Hà Thu (theo CNBC)