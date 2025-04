Kiếm triệu USD nhờ giúp con nhà giàu vào đại học top đầu

Christopher Rim và cộng sự nhận về 120.000 USD, thậm chí 750.000 USD cho một gói tư vấn để giúp con nhà giàu vào đại học top đầu.

Christopher Rim, 29 tuổi, là giám đốc điều hành của Command Education với đội ngũ cố vấn 42 người. Họ nhận hỗ trợ học sinh 12 tuổi trở lên, từ luyện thi đến xây dựng một "điểm nhấn đặc biệt" để thu hút sự chú ý của ban tuyển sinh. Chi phí thông thường là 120.000 USD mỗi năm. Với gói dịch vụ đầy đủ từ lớp 7 đến khi đậu đại học, công ty báo giá lên tới 750.000 USD.

Công ty của Rim hiện thu về hơn 20 triệu USD mỗi năm. Riêng anh sở hữu một ngôi nhà trị giá 7,5 triệu USD ở Miami và một căn 2,3 triệu USD ở Manhattan.

Trong danh sách khách hàng, có người thuộc top 10 influencer (người có ảnh hưởng) trên Instagram, CEO của một trong những ngân hàng lớn nhất châu Âu, một tổng thống.

Anh kể một khách hàng người Anh từng yêu cầu ký thỏa thuận bảo mật dài 40 trang. Cũng có tỷ phú sẵn sàng hủy họp hội đồng quản trị để trao đổi với cố vấn của Command Education.

"Thật tuyệt khi thấy điều đó. Đây là những người có sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu", Rim nói.

Rim là một trong những người thành công trong ngành công nghiệp tư vấn giáo dục độc lập đang bùng nổ. Theo công ty tiếp thị IBISWorld, ngành này đã tăng giá trị từ 400 triệu USD lên 3 tỷ USD trong vòng một thập kỷ.

Christopher Rim. Ảnh: James Jackman

Trong một khảo sát với sinh viên khóa 2027 (năm tốt nghiệp) của Đại học Harvard, 23% người trả lời nói đã sử dụng dịch vụ cố vấn tuyển sinh tư nhân. Với tỷ lệ trúng tuyển dưới 4%, ngôi trường này thuộc nhóm khó vào nhất thế giới.

Rim cho rằng điểm số chỉ là nền tảng của hồ sơ mạnh, còn hoạt động ngoại khóa và tác động tích cực của ứng viên tới cộng đồng mới là điều giúp họ thực sự nổi bật. Mọi việc đều cần được định hướng rõ ràng, kể cả nơi để đi tình nguyện.

"Muốn học ngành Khoa học máy tính mà đi làm từ thiện ở ngân hàng thực phẩm thì có thể chưa phù hợp. Tốt hơn là hãy dạy kỹ năng máy tính cơ bản cho những người không có máy tính ở nhà", Rim nhận định.

Những kinh nghiệm này bắt nguồn từ trải nghiệm của chính CEO 29 tuổi. Ngày học trung học ở bang New Jersey, nhiều người cho rằng Rim không thể vào được đại học hàng đầu với điểm trung bình 3.7 (tương đương điểm A-). Nhưng anh sau đó đỗ vào Yale - một trong 8 ngôi trường tư thục danh tiếng nhất nước Mỹ (Ivy League).

"Lúc tôi đỗ, ai cũng hỏi: 'Chris, cậu đã làm gì? Làm sao cậu vào được Yale với điểm số như vậy?'. Và tôi trả lời: 'Chắc là nhờ hoạt động ngoại khóa'", Rim kể.

Ngoài giờ học, anh thành lập một tổ chức phi lợi nhuận chống bắt nạt và là thành viên Hội đồng tư vấn thanh niên của quỹ Born This Way do Lady Gaga sáng lập. Bài luận của anh cũng viết về Lady Gaga.

Sau khi thành công, Rim giúp hai học sinh khóa dưới đậu vào Đại học Stanford và Viện Công nghệ Massachusetts, với mức phí 50 USD mỗi giờ hỗ trợ viết bài luận. Bảy năm trước, Rim có khoảng 40 học sinh, còn hiện là 220.

Năm ngoái, một học sinh của anh đã trúng tuyển 7/8 trường Ivy League. Trường còn lại là Cornell, do ứng viên không nộp đơn.

Đội ngũ cố vấn của Command Education đều là những sinh viên mới tốt nghiệp, mang đến cho học sinh cảm giác gần gũi như anh, chị. Rim cho rằng đó là điều khiến công ty anh khác đối thủ.

Nhiều người băn khoăn về sự công bằng khi những học sinh giàu có nhận được nhiều hỗ trợ hơn ứng viên khác. Tuy nhiên, Rim cho biết khoảng 5% khách hàng được hỗ trợ miễn phí.

"Quy trình của chúng tôi không thay đổi, dù học sinh đến từ gia đình tỷ phú hay là người được trợ cấp bữa trưa tại trường", anh nói.

Bình Minh (Theo Telegraph)