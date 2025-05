Kiểm tra việc Ngân 98 'quảng cáo nổ' sản phẩm giảm cân

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đang kiểm tra nội dung quảng cáo một số sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 giới thiệu, nghi có dấu hiệu vi phạm quy định.

Ngày 23/5, ông Chu Quốc Thịnh, Cục phó Cục An toàn thực phẩm, cho hay các sản phẩm giảm cân Ngân 98 quảng cáo đã được công bố theo quy định, nhưng nội dung quảng cáo đang được rà soát lại do có dấu hiệu quảng cáo vượt quá công dụng được phép.

"Nếu phát hiện sai phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm", ông Thịnh nói, thêm rằng theo quy định, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đăng ký nội dung trước khi phát hành. Tuy nhiên, thời gian qua, xuất hiện tình trạng một số cá nhân quảng cáo sai quy định.

Các vi phạm gồm: quảng cáo sản phẩm chưa được đăng ký công bố, chưa xác nhận nội dung quảng cáo với cơ quan thẩm quyền, nội dung vượt quá tính năng của sản phẩm đã công bố.

Ba sản phẩm viên uống giảm cân do Ngân 98 quảng cáo gồm X3 (Super Detox X3), X7 Plus và X1000, được bán trên các sàn thương mại điện tử và nhiều nền tảng mạng xã hội. Các sản phẩm được quảng cáo chứa "thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên", "giảm cân cấp tốc 3-5 kg một liệu trình", "không tác dụng phụ", có hiệu quả với những người "cơ địa khó giảm"... Nhiều người cho rằng những quảng cáo này phóng đại hiệu quả sản phẩm, dễ khiến người tiêu dùng hiểu lầm.

Hôm 21/5, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM Phạm Khánh Phong Lan cho biết đơn vị này kiểm tra các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo và kinh doanh, do xuất hiện nghi vấn chứa chất cấm. Động thái này diễn ra sau khi mạng xã hội lan truyền video tranh cãi giữa DJ Ngân 98 và một người bán hàng khác, công kích nhau về độ an toàn sản phẩm giảm cân của đôi bên.

Sản phẩm được giới thiệu là sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP thuộc cụm công nghiệp Đan Phượng, Hà Nội; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Zubu ở quận Gò Vấp, TP HCM, chịu trách nhiệm chất lượng và phân phối. Thời điểm kiểm tra văn phòng công ty này đóng cửa nên chưa lấy được mẫu, nơi sản xuất sản phẩm thì ở Hà Nội. Hiện chưa rõ chất lượng những sản phẩm giảm cân trên.

Hôm qua, trên trang cá nhân, Ngân 98 cho biết đã cung cấp cho cơ quan chức năng đầy đủ giấy tờ liên quan đến 3 sản phẩm giảm cân mà cô quảng cáo là viên uống giảm cân X7 Plus, Super Detox X3 và X1000. Hồ sơ gồm công bố sản phẩm, hợp đồng sản xuất, phiếu kiểm nghiệm sản phẩm, hóa đơn đỏ, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, hợp đồng thuê hình ảnh quảng bá. Nữ DJ nghi ngờ đây là vụ việc có yếu tố dàn dựng, có tổ chức để vu khống hãm hại xúc phạm danh dự uy tín.

Ngành y tế TPHCM đang tiếp tục xác minh vụ việc, chưa kết luận.

DJ Ngân 98 giới thiệu các viên uống giảm cân trên Facebook cá nhân.

Ngọc Ngân, biệt danh DJ Ngân 98, sinh năm 1998, nổi tiếng trên mạng xã hội bởi nhiều tai tiếng như phẫu thuật thẩm mỹ, bị phạt vì ăn mặc phản cảm khi chơi nhạc ở bar. Vài năm nay, cô quảng bá nhiều mỹ phẩm, thực phẩm hỗ trợ giảm cân...

Gần đây, nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam bị lên án vì quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng nhiều sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng. Mới nhất là Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử xử phạt 37,5 triệu đồng với BTV Quang Minh và 70 triệu đồng với MC Vân Hugo vì quảng cáo sai về sản phẩm sữa. Hay trước đó, quảng cáo sản phẩm bổ sung Supergreens Gummies (còn gọi kẹo rau củ Kera) với những thông tin gây hiểu lầm như "một viên thay thế một đĩa rau xanh" của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs truyền thông.

Đầu tháng 5, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế cả nước kiểm tra, hậu kiểm, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng. Trong năm 2024, Cục An toàn thực phẩm đã xử phạt hơn 11 tỷ đồng đối với các đơn vị quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật.

Lê Nga