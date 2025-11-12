Kiểm tra sức khỏe xương miễn phí cho 200.000 người

Dự án Anlene MoveCheck hướng tới mục tiêu mỗi năm đo xương miễn phí cho hơn 200.000 ca, tăng kiến thức dinh dưỡng cộng đồng, tiếp tục triển khai từ tháng 11.

Dự án "Anlene MoveCheck - Kiểm tra sức khỏe xương" do Anlene (thuộc Công ty TNHH Fonterra Brand Việt Nam) cùng Viện Y học ứng dụng Việt Nam hợp tác thực hiện. Lễ ký kết giữa hai bên vừa diễn ra tại TP HCM ngày 5/11. Theo đó, trong giai đoạn 2025-2027, các đơn vị sẽ tổ chức tập huấn cho tư vấn viên của Anlene nhằm tăng cường hiểu biết về loãng xương, nâng cao nhận thức và thực hành dinh dưỡng lành mạnh.

Song song, đơn vị tổ chức các chương trình đo xương miễn phí trên toàn quốc, kỳ vọng hỗ trợ người dân phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn, đưa ra hướng dẫn cách cải thiện khả năng vận động. Các chuyên viên của dự án sẽ hỗ trợ đo miễn phí mật độ xương của người tham gia thông qua thiết bị y tế chuyên dụng với công nghệ siêu âm, tích hợp phần mềm chẩn đoán, tăng chính xác cho kết quả. Ban tổ chức còn có hoạt động tư vấn dinh dưỡng và truyền thông sức khỏe dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp tình trạng từng người.

Hoạt động đo mật độ xương tại dự án "Anlene MoveCheck - Kiểm tra sức khỏe xương". Ảnh: Anlene

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, Phó tổng thư ký - Tổng hội Y học Việt Nam kiêm Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, người Việt có tỷ lệ loãng xương cao một phần do yếu tố gen, mật độ xương của người Việt Nam thường không cao. Tuy nhiên, phần lớn nguyên nhân đến từ chế độ dinh dưỡng không hợp lý, trong đó thói quen ăn quá nhiều muối, quá nhiều đường, sử dụng quá nhiều đồ uống có cồn... làm giảm khả năng hấp thụ canxi, dẫn đến giảm mật độ xương.

Ông Sơn khuyến cáo cộng đồng có thể phòng ngừa nguy cơ loãng xương bằng các giải pháp bổ sung dinh dưỡng chứa canxi, vitamin D và các khoáng chất. Bên cạnh đó cần điều chỉnh một số thói quen không tốt, tập ăn nhạt, hạn chế muối, đường, đồ uống có cồn... nhằm hạn chế nguy cơ giảm mật độ xương. Để phát hiện sớm nguy cơ, chuyên gia khuyên người dân nên kiểm tra mật độ xương thường xuyên.

Theo Hiệp hội Loãng xương quốc tế (IOF), loãng xương ảnh hưởng đến khoảng 500 triệu người trên toàn cầu, trong đó 21,2% phụ nữ và 6,4% nam giới từ 50 tuổi trở lên mắc bệnh. Mỗi năm, có đến 37 triệu ca gãy xương do loãng xương ở người trên 55 tuổi - tương đương khoảng 70 ca mỗi phút. Ước tính, 1/3 phụ nữ và 1/5 nam giới sau tuổi 50 sẽ gặp ít nhất một lần gãy xương do loãng xương. Mật độ khoáng xương thấp làm tăng nguy cơ gãy xương, nhưng hầu hết trường hợp gãy xương xảy ra ở người lớn tuổi không được chẩn đoán loãng xương bằng phương pháp đo mật độ xương.

TS.BS Trương Hồng Sơn (phải), đại diện Viện Y học ứng dụng Việt Nam và ông Roshan De Silva, Tổng giám đốc Fonterra Brand Việt Nam tại lễ ký kết. Ảnh: Anlene

Trong 17 năm qua, chương trình Anlene MoveCheck triển khai liên tục trên khắp Việt Nam, tiếp cận và thực hiện đo xương cho hơn 1 triệu người dân. Trong hai năm tới, với sự đồng hành của Viện Y học ứng dụng Việt Nam, đơn vị cam kết mở rộng quy mô chương trình đến các vùng nông thôn và các nhà thuốc truyền thống, hướng tới mục tiêu gấp đôi số ca được đo xương giai đoạn năm 2024-2025. Hãng sữa còn tích hợp công nghệ và dữ liệu sức khỏe để nâng cao khả năng chuẩn đoán, đồng thời cá nhân hóa chương trình tư vấn chuyên biệt hơn.

Ông Pramodh Kahandaliyanage, Giám đốc marketing nhãn hàng Anlene chia sẻ, trong hơn 30 năm qua, đơn vị có nhiều hoạt động nghiên cứu và đổi mới dinh dưỡng. Ông kỳ vọng hợp tác cùng Viện Y học ứng dụng Việt Nam sẽ mang lại những giá trị thiết thực, giúp người dân chủ động chăm sóc cơ xương khớp từ sớm, rộng hơn là tăng cường sức khỏe.

"Chúng tôi kỳ vọng cùng xây dựng một cộng đồng năng động, tích cực và cảm hứng. Tại đây, mọi người có thể chia sẻ hành trình chăm sóc sức khỏe vận động của chính mình, trở thành đại sứ vận động khỏe - lan tỏa năng lượng tích cực đến gia đình, bạn bè, xã hội", ông nói thêm.

Diệp Chi