Kiểm tra hàng hóa bán ở cổng trường sau vụ ngộ độc slime

Đà NẵngChính quyền thành phố yêu cầu kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là mặt hàng bán cho học sinh tại cổng trường, sau vụ học sinh tiểu học ngộ độc slime.

Chiều 16/4, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu công an thành phố và các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trước các cổng trường học.

Sở Y tế, Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố được giao thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Ngành công thương kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là mặt hàng thường được bán cho học sinh, xử lý nghiêm những người nhập đồ chơi trẻ em độc hại...

Ông Minh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tuyên truyền và khuyến cáo phụ huynh hạn chế cho con mang tiền đến trường, nhắc nhở con em về sự nguy hiểm, mất vệ sinh an toàn thực phẩm trước cổng trường.

Lãnh đạo thành phố cũng lưu ý người dân khi mua đồ chơi cho trẻ phải là hàng hóa ở các cửa hàng uy tín, có tem nhãn rõ ràng; không nên mua đồ chơi trôi nổi và không được kiểm soát trên thị trường.

Một hộp slime được bày bán trước cổng một trường học ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, chiều 16/4. Ảnh: Đông Vân.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết có 35 học sinh trường Tiểu học Hòa Khương phải đi cấp cứu với biểu hiện khó thở, ngứa da. Nguyên nhân ban đầu là ngộ độc do chơi slime.

Chiều nay 14 em được ra viện; 15 em đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đã ổn định sức khỏe; 6 em đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, trong đó một em còn phải nằm cấp cứu do có bệnh nền tim bẩm sinh.

Đồ chơi slime do một học sinh tự chế tạo, bằng việc mua các gói slime dạng nước, hình dáng giống miếng hạ sốt, cùng các chế phẩm liên quan từ một quán tạp hóa trước cổng trường Tiểu học Hòa Khương.

Em này sau đó ngâm các gói slime với nước trong nhiều giờ rồi trộn chung với các chế phẩm màu, sau đó đưa lên trường bán lại cho các bạn. Một số học sinh mua về chơi thấy có mùi hôi nên trả lại.

Đến sáng 16/4, nhóm học sinh tiểu học tụ tập xem đồ chơi slime này và ngửi thấy mùi hôi. Nhiều em sau đó bị đau đầu, đau bụng, nôn ói, khó thở và được nhà trường, phụ huynh đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Học sinh nói biết đến đồ chơi slime từ các video trên Youtube và làm theo. Đồ chơi này là dạng hỗn hợp giống như đất nặn, có thể tạo thành nhiều hình thù. Slime có xuất xứ từ nước ngoài, còn được gọi là "chất nhờn ma quái".

Nguyễn Đông