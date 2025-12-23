Kiếm thêm tiền từ cho thuê quần áo cá nhân

Emilie Nasseh (Manhattan) có thể kiếm tới 2.000 USD mỗi tháng từ việc cho thuê quần áo và phụ kiện không dùng đến trong tủ đồ của mình.

Nasseh sử dụng Pickle, một ứng dụng cho phép người dùng chia sẻ tủ đồ để kiếm tiền. Một số người cho thuê cũng có thể đăng bán quần áo. Túi xách là món đồ được thuê nhiều nhất của Nasseh. Trong đó, chiếc ví mini Chanel được thuê gần như mỗi tuần trong suốt một năm qua.

"Tôi rất vui khi cho người khác sử dụng những món đồ trong tủ của mình. Họ chưa có điều kiện tiếp cận các sản phẩm xa xỉ đó. Tôi thì không dùng đến, nên đây là việc có lợi cho cả hai", cô giải thích. Kể cả trong tháng ít khách, cô cũng kiếm được khoảng 500 USD.

Emilie Nasseh trong một chuyến du lịch. Ảnh: Emilie Nasseh

Nasseh là một trong hàng chục nghìn người thuộc thế hệ trẻ sử dụng các ứng dụng cho thuê quần áo như Pickle - nền tảng ra mắt năm 2022. Hình thức này không mới, nhưng khác với Rent the Runway và các ứng dụng tương tự, Pickle không yêu cầu đăng ký gói sử dụng và nguồn cung đến trực tiếp từ tủ đồ của người dùng.

Mô hình kinh tế chia sẻ đang bùng nổ tại Mỹ. Xu hướng này cho thấy người tiêu dùng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng chịu áp lực kinh tế, do nhiều yếu tố, từ hoạt động tuyển dụng chậm lại đến chi phí sinh hoạt tăng cao.

Pickle cho biết hiện có hơn 230.000 sản phẩm được đăng trên nền tảng này, thuộc hơn 2.000 thương hiệu, từ xa xỉ như Chanel và Louis Vuitton đến tầm trung như Realisation Par và House of CB. Những người cho thuê nhiều nhất có thu nhập bình quân hơn 3.000 USD mỗi tháng.

Với Nasseh, số tiền này chủ yếu để trang trải các nhu cầu thiết yếu như đồ dùng sinh hoạt hoặc tiền thuê nhà. Trong khi đó, người khác có thể dùng khoản thu nhập thêm để mua sắm nhiều quần áo hơn.

Thomaï Serdari, giảng viên marketing tại Đại học New York lý giải chi phí cho các hoạt động xã hội có thể nhanh chóng tăng cao. Một số người trẻ vì thế chọn cách thuê quần áo thay vì mua. "Thế hệ trẻ giúp chúng ta quen với khái niệm nền kinh tế chia sẻ", bà nói với CNN.

Lauren Baldinger (24 tuổi), sống tại New York, cho thuê trang phục trên Pickle và bán các túi hạt cườm thủ công từ thương hiệu Lolo của cô. Một chiếc túi đen có thể được mua trên ứng dụng với giá 148 USD, hoặc mức thuê 20 USD.

Cô ước tính thu nhập trung bình mỗi ngày khoảng 200-300 USD. Baldinger thường mua quần áo chỉ để cho thuê trên Pickle. Ví dụ, một chiếc váy của thương hiệu xa xỉ Italy Missoni có giá bán lẻ 2.750 USD, nhưng cô cho thuê với giá 295 USD, qua nhiều lần sẽ bù được chi phí. "Tôi coi đây là việc kinh doanh, nên phải liên tục đầu tư để tủ đồ của mình luôn phù hợp", cô nói.

Một số món đồ được Baldinger cho thuê trên Pickle. Ảnh: Lauren Baldinger

Julia O’Mara và Brian McMahon - các nhà đồng sáng lập Pickle cho biết việc luân chuyển quần áo giữa người dùng đã góp phần thúc đẩy xu hướng tránh tiêu dùng quá mức hoặc hạn chế thời trang nhanh. "Mọi người muốn mặc đồ mới, như một chiếc váy sequin thật đẹp chẳng hạn. Họ muốn thử Cult Gaia, nhưng không đủ 800 USD để mua. Giờ đây, họ có thể thuê nó với giá 60 USD", O’Mara nói.

Jill Lin (New York) sử dụng cả Pickle lẫn nền tảng cho thuê quần áo By Rotation (Anh). Cô cho rằng đây là "thời trang bền vững", khẳng định việc thuê đồ giúp hạn chế tình trạng mua những món quần áo chỉ mặc một lần.

Lin cho biết cô kiếm được hơn 42.000 USD mỗi năm nhờ cho thuê trên cả hai ứng dụng. Trong đó, Pickle mang lại hiệu quả cao hơn. Cô nhận thấy những món được thuê nhiều nhất trên nền tảng này thường là các bộ váy có giá trên 1.000 USD, giá thuê dưới 200 USD.

Samantha Mason (31 tuổi) cho hay cô thuê đồ nhiều hơn là cho thuê, nhưng vẫn muốn mở rộng tủ đồ trên ứng dụng. So với các nền tảng phải đăng ký gói như Rent the Runway, Mason cho rằng Pickle mang lại "sự thỏa mãn tức thì" nhờ khả năng thuê trong ngày hoặc sát giờ. Mason có thể tìm thấy gần như mọi thứ trên ứng dụng, thậm chí cố được giữ đồ tối đa 7 ngày với một số sự kiện.

Serdari cho rằng nhu cầu về tính bền vững sẽ trở thành động lực ngày càng lớn cho các ứng dụng chia sẻ trong thập kỷ tới. Người tiêu dùng trẻ quan tâm đến sự bền vững, nhưng vẫn theo đuổi "món đồ đáng mơ ước".

"Nhu cầu tiêu dùng vẫn rất lớn. Ai cũng muốn sở hữu đồ xa xỉ, tới những nhà hàng đắt tiền, tham dự các sự kiện sang trọng và có trải nghiệm du lịch", bà nói.

