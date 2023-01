Kiếm gần 40.000 USD mỗi tháng dù chỉ làm nửa tiếng một ngày

JP Mancini II bỏ nghề bán xe hơi, vay tiền mua tàu để cho thuê lại, kiếm thu nhập thụ động gần 40.000 USD mỗi tháng.

JP Mancini II - một nhân viên kinh doanh 32 tuổi tại Virginia (Mỹ) - luôn thích những thứ xa xỉ, nhưng không đủ khả năng trải nghiệm cuộc sống thượng lưu. Vì thế, anh chọn cách vay mua chúng và cho thuê lại.

Tháng 1 năm ngoái, anh cho thuê chiếc thuyền trị giá 400.000 USD, neo tại Florida. Sau khi đăng trên nền tảng cho thuê Boatsetter, Mancini nhận được 11 yêu cầu chỉ trong một tháng. Con số này tăng gấp đôi trong tháng sau đó.

Nhận thấy cơ hội, anh bắt đầu rao thêm trên các nền tảng cho thuê khác, như Get My Boat, đồng thời mua thêm một chiếc thuyền nhỏ hơn để chuyên cho thuê ở Hampton, Virginia – nơi anh sinh sống. Hiện tại, hai chiếc thuyền của Mancini mang về doanh thu trung bình 38.800 USD một tháng. Trong khi đó, anh chỉ phải làm việc 30 phút mỗi ngày, chủ yếu là quản lý số yêu cầu thuê tàu và đảm bảo các thuyền trưởng (do người thuê chọn) giữ nguyên hiện trạng máy móc.

Năm ngoái, anh cho biết lãi 190.000 USD sau khi trừ chi phí cho tàu. Con số này kém 100.000 USD so với thu nhập thời đỉnh cao của anh từ công việc nhân viên kinh doanh, nhưng thời gian làm việc ít hơn rất nhiều. Thay vì dùng số tiền này để trả nợ 550.000 USD mua hai chiếc tàu, Mancini cho biết sẽ trang bị thêm cho tàu và tận dụng các cơ hội bất động sản khác.

Dưới đây là cách Mancini ứng dụng kinh nghiệm bán hàng của mình vào việc cho thuê tàu để có thu nhập thụ động.

Gây dựng việc kinh doanh

JP Mancini II chọn cách mua tàu cho thuê để có thu nhập thụ động. Ảnh: JP Mancini II

Sau khi rời Không quân Mỹ năm 25 tuổi, Mancini bắt đầu bán xe hơi tại Virginia. Anh được tuyển vào một đại lý chuyên bán Audi, Mercedes và Hyundai tại Hampton năm 2015 và đi từ nhân viên lên quản lý bán hàng chỉ trong 1,5 năm.

Sau 4 năm, anh được thăng chức lên quản lý tổng. Trong thời gian làm việc, Mancini cũng học được cách nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

"Tôi quan tâm đến mọi người và trải nghiệm của họ", anh nói, "Khi bắt đầu bán hàng, tôi nói với bản thân là mình muốn trở thành người hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà tất cả đều ghét khi nói về nhân viên kinh doanh và đại lý ôtô".

Sau đó, anh bắt đầu muốn gây dựng cuộc sống xa xỉ và có nhiều thời gian rảnh rỗi cho các thú vui khác. Mancini biết nhiều người cho thuê tàu và quyết định nghiên cứu mô hình này.

Làm việc trong ngành bán xe hơi, Mancini biết anh cần sản phẩm "có giá trị tốt khi bán lại, như Toyota hay Jeep, và không cần tốn quá nhiều tiền để vận hành". Anh đã mất 300 giờ nghiên cứu để chọn được thương hiệu tàu ưng ý.

Năm 2020, anh mua một chiếc Axopar trị giá 170.000 USD, trả trước 1.700 USD bằng tiền tiết kiệm. Sau đó, anh mở một website cho thuê chiếc tàu này, dùng Google Ads để quảng cáo thu hút khách thuê, lấy tiền bù vào tiền trả góp hàng tháng.

Năm sau đó, anh bán chiếc này và mua một chiếc lớn hơn, giá 400.000 USD, cũng của Axopar. Số tiền này anh đi vay hoàn toàn.

Tháng 12/2021, Mancini bỏ công việc ở đại lý ôtô. Hai tháng sau, anh rao cho thuê tàu trên Boatsetter và Get My Boat. Đến tháng 5, anh mua chiếc thứ 2, vay 150.000 USD để trả nửa chi phí mua tàu.

Anh trả góp 6.000 USD mỗi tháng cho hai chiếc tàu này. Mancini hy vọng việc tái đầu tư phần lớn lợi nhuận có thể mang lại số tiền vượt tiền lãi hàng tháng.

Chiến lược trong dài hạn

Việc cho thuê tàu lớn hơn mang lại phần lớn thu nhập cho Mancini. Anh tính giá 799 – 1.899 USD cho mỗi chuyến thuê từ 2-8 giờ, không gồm chi phí nhiên liệu. Người thuê sẽ phải tự tìm thuyền thưởng, thường là chọn từ danh sách của Mancini hoặc nền tảng cho thuê.

"Phải có lý do để người ta chọn khách sạn Ritz Carlton dù ven đường có nhà nghỉ chỉ 40 USD một đêm", Mancini nói, "Tất cả là do trải nghiệm thôi".

Các thuyền trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm dọn dẹp và bảo dưỡng. Website cho thuê đảm nhận việc quảng cáo và bảo hiểm, dĩ nhiên có phí. Ví dụ, Boatsetter lấy 15% - 35% doanh thu mỗi cuốc thuê.

Mancini cho biết anh đang thu xếp tài chính để mua chiếc thuyền thứ ba, và tuyển thêm người hỗ trợ quản lý các yêu cầu đặt thuê. Việc này sẽ giúp thu nhập của anh thụ động hoàn toàn. Mancini muốn có 4 chiếc tàu, một chiếc ở Hilton Head, South Carolina và một chiếc ở St. Petersburg, Florida.

"Tôi không muốn tiêu thu nhập kiếm được. Tôi dùng nó để gây dựng các khoản đầu tư khác", Mancini nói, "Đây là lý do chính tôi chọn cho thuê tàu. Tôi không có khả năng trải nghiệm thuyền xa xỉ, nên tôi tìm cách để chúng làm ra tiền cho mình".

Hà Thu (theo CNBC)