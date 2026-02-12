Kiểm định nhịp 18 cầu Long Biên sau sự cố

Hà NộiBộ Xây dựng yêu cầu kiểm định kết cấu nhịp 18 cầu Long Biên, đánh giá khả năng chịu lực và an toàn khai thác sau sự cố dàn thép đầu tháng 2.

Bộ Xây dựng vừa giao Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo dõi, tổng hợp kết quả kiểm tra, kiểm định và đề xuất các nội dung vượt thẩm quyền.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được yêu cầu rà soát toàn bộ kết quả kiểm định cầu Long Biên thực hiện năm 2023, đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng thể hiện trạng kiến trúc, kết cấu và mức độ an toàn chịu lực của công trình. Trên cơ sở đó, đơn vị phải chủ động triển khai các biện pháp xử lý hư hỏng, xuống cấp không bảo đảm an toàn khai thác. Trường hợp cần sửa chữa đột xuất, Tổng công ty báo cáo Cục Đường sắt Việt Nam để tổng hợp, trình Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Cầu Long Biên trong đợt sửa chữa tháng 1/2026. Ảnh: Phạm Chiểu

Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, đã 120 năm tuổi. Dù nhiều lần gia cố, sửa chữa qua các giai đoạn, kết cấu cầu, đặc biệt là hệ thống thép, vẫn hư hỏng trên toàn bộ chiều dài, gồm cả các nhịp dàn thép và nhịp dầm quân dụng tạm.

Chiều 2/2, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải phát hiện hư hỏng nghiêm trọng tại nút dàn thép mạ thượng, giữa ô 10 và ô 11 của nhịp 18. Bản thép tiếp điểm bị đứt toàn bộ tiết diện, các thanh mạ thượng tách rời tại hai nút giàn thượng và hạ lưu, đe dọa an toàn công trình. Cầu sau đó bị phong tỏa; các đoàn tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng điều chỉnh đón, trả khách tại ga Gia Lâm thay vì ga Hà Nội.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã sửa chữa hư hỏng và thông cầu trở lại vào chiều 9/2.

Đoàn Loan