Kiểm định lại máy trị ung thư 200 tỷ 'đắp chiếu' hơn 10 năm

Sở Y tế An Giang đề nghị lãnh đạo tỉnh mời chuyên gia quốc tế đánh giá lại hệ thống Cyclotron điều trị ung thư bị "treo" hơn 10 năm nhằm đưa vào vận hành.

Ngày 24/12, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết dự án đầu tư thiết bị cyclotron 18MeV (phục vụ chẩn đoán và điều trị ung thư) tại Trung tâm Y học hạt nhân và Xạ trị, thuộc Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang, đã ngừng nhiều năm. Máy sử dụng công nghệ đặc biệt nên cần rà soát toàn diện, xin ý kiến chuyên gia quốc tế về khả năng hoạt động.

Sau kết luận thanh tra, đơn vị đã xin chủ trương UBND tỉnh rà soát lại toàn bộ dự án. Khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế sẽ mời đơn vị tư vấn đánh giá tổng thể nhằm đề xuất giải pháp nhằm sớm đưa thiết bị vào vận hành.

Máy phóng xạ trị ung thư ở Trung tâm Y học hạt nhân và xạ trị Kiên Giang. Ảnh:Dương Đông

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh An Giang, dự án được UBND tỉnh Kiên Giang (cũ) phê duyệt năm 2011, do Sở Y tế làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 203 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA gần 176 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương.

Tháng 5/2015, nhà thầu IBA (Bỉ) vận chuyển linh kiện, thiết bị về Kiên Giang để lắp đặt. Tuy nhiên, do Trung tâm Y học hạt nhân và Xạ trị chưa hoàn thiện, việc lắp đặt chỉ thực hiện được phần máy chính; các thiết bị phụ phải tập kết tại kho của Bệnh viện Lao, phát sinh chi phí vận chuyển và bảo vệ.

Hai năm sau, kho chứa linh kiện bị kẻ gian đột nhập, khoét lỗ 7 kiện hàng, lấy trộm hơn 4,2 tấn chì trong tổng số 34 tấn. Số gạch chì còn lại trong các kiện bị mất không còn đủ tiêu chuẩn sử dụng cho lắp đặt thiết bị.

Tháng 8/2018, Sở Y tế tạm ứng hơn 2,1 tỷ đồng từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp để mua bổ sung số gạch chì bị mất.

Thanh tra tỉnh An Giang xác định quá trình xây dựng và lắp đặt thiết bị cyclotron còn nhiều tồn tại, với 12 hạng mục, thiết bị chưa được nhà thầu IBA lắp đặt, thực hiện hoặc chưa có. Một số tổ chức, cá nhân liên quan chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý, sử dụng vốn ODA, ngân sách nhà nước, đầu tư công và đấu thầu. Dự án được dự kiến đưa vào sử dụng từ năm 2021, song đến nay vẫn "đắp chiếu".

Theo Thanh tra tỉnh, nguyên nhân khách quan là việc mất trộm chì che chắn phóng xạ và dịch Covid-19 kéo dài, làm gián đoạn phối hợp giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Ngoài ra, xuất phát từ công tác tham mưu của các cơ quan chuyên môn còn hạn chế, dẫn đến bố trí vốn và điều chỉnh kế hoạch không kịp thời.

Cơ quan thanh tra kiến nghị UBND tỉnh kiểm điểm, xem xét kỷ luật nguyên Giám đốc Sở Y tế giai đoạn 2008-2018, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong quản lý và thực hiện dự án.

An Minh