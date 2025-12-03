Kiếm bộn tiền từ dịch vụ 'làm kẻ trộm'

Trung QuốcĐể giải quyết 10 mẫu mía ế ẩm, anh Tong Pengfei nảy ra ý tưởng bán vé cho khách vào vườn ăn trộm, tái hiện ký ức tuổi thơ của nhiều người.

Một đêm giữa tháng 11, không gian tĩnh lặng của thôn Hồng Hóa, huyện Thanh Thần, tỉnh Tứ Xuyên bị khuấy động bởi những ánh đèn pin loang loáng. Ánh sáng quét qua ruộng mía, bắt gặp vài bóng người đang lúi húi chặt cây.

Bị chủ vườn bắt quả tang, nhóm "đạo chích" ôm đầu ngồi xổm, miệng cười khúc khích xin tha. Tong Pengfei, chủ vườn mía, tắt đèn pin, cố tỏ vẻ nghiêm nghị răn đe. Trái ngược với vẻ sợ sệt thường thấy của kẻ gian, gương mặt những người bị bắt lại lộ rõ vẻ phấn khích.

Tong Pengfei, chủ vườn mía 10 ha ở Tứ Xuyên nảy ra ý tưởng mời khách vào "trộm" mía giá 9,9 tệ (35.000 đồng) từ đầu tháng 11/2025. Ảnh: The Paper

Đây thực chất là một trò chơi nhập vai do anh Tong, chủ vườn mía rộng hơn 10 mẫu, khởi xướng. Đầu tháng 11, mía đã đủ tuổi thu hoạch nhưng không có thương lái đến mua. Anh nảy ra ý tưởng mở dịch vụ "trộm mía 24/7", đánh trúng tâm lý hoài niệm tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x.

"100 mẫu ruộng mía cùng dao đã sẵn sàng, mời các bạn đến trộm", anh đăng video thách thức trên mạng xã hội.

Luật chơi đơn giản: Khách mua vé vào cửa giá 9,9 nhân dân tệ (35.000 đồng). Nếu trốn thoát thành công dưới sự truy đuổi của nhân viên bảo vệ và chó canh vườn, cây mía thuộc về họ. Nếu bị bắt lại, khách chịu phạt bằng cách mua cây mía đó với giá 14,9 tệ (52.000 đồng). Mọi tình huống rượt đuổi đều được kiểm soát để đảm bảo an toàn.

Ý tưởng lạ lùng này lập tức gây sốt. Từ sinh viên đến nhân viên văn phòng lũ lượt kéo tới xả stress.

Bà Hong, một du khách từ Thành Đô, thậm chí còn xin tham gia đội tuần tra. "Cảm giác rình bắt những kẻ lén lút chặt mía rất kích thích, giúp tôi quên hết áp lực công việc", bà nói.

Vườn mía của Tong Pengfei ở Tứ Xuyên, thu hút đông khách đến "chặt trộm", đầu tháng 11/2025. Ảnh: Xiao Er Loves Aerial

Hiệu ứng truyền thông bùng nổ khi anh Tong livestream cảnh bắt trộm lúc nửa đêm, thu hút hàng nghìn người xem. Mạng xã hội tràn ngập các video khách đeo mặt nạ, bị trói tượng trưng vào cột hay bị phạt múa hát. Lượng khách quá đông khiến chú chó giữ vườn cũng kiệt sức, nằm bẹp bên đường mặc người qua lại, tạo nên hình ảnh hài hước được chia sẻ rộng rãi.

Từ cảnh chật vật bán sỉ với giá 2-3 tệ mỗi cây, nay anh Tong bán được 500-600 cây chỉ trong một đêm với giá cao gấp 3-4 lần. Doanh thu những ngày cao điểm lên tới gần 10.000 tệ. Cách làm này không chỉ giải quyết đầu ra, tiết kiệm chi phí nhân công thu hoạch mà còn tạo ra một sản phẩm du lịch độc đáo.

Tuy nhiên, lượng khách quá tải buộc chủ vườn phải rút ngắn thời gian hoạt động đến 3h sáng thay vì thâu đêm. "Làm ơn đừng đăng lên mạng nữa, cứ chê ở đây chán phèo để họ đừng đến", anh Tong nói vui khi quá tải.

Đến ngày 28/11, hoạt động phải kết thúc sớm vì vườn mía đã bị "trộm" sạch.

Mô hình của anh Tong đang tạo ra trào lưu mới tại Trung Quốc. Nhiều nông trại ở Long Tuyền, Đức Dương hay Thạch Gia Trang bắt đầu học theo, mở cửa cho khách vào "trộm" quýt, táo, biến nỗi lo nông sản ế thành niềm vui cho du khách.

Kiếm bộn tiền nhờ mời khách vào vườn 'trộm' mía Video ghi lại cảnh những người đi trộm mía tại khu vườn của anh Tong ở thôn Hồng Hóa, huyện Thanh Thần, Tứ Xuyên bị bắt, tháng 11/2025. Nguồn: Việt Phong

Minh Phương (Theo The Paper, Sina)