Kiếm bộn nhờ cho thuê bể bơi, sân vườn

Một bể bơi ở sân sau, một khu vườn bí mật hay chỗ cắm trại với bãi đốt lửa ngoài trời giúp người Mỹ kiếm tiền trong bối cảnh Covid-19.

Carmen Sanchez cho thuê hồ bơi nằm ở sân sau ngôi nhà tại Queens ba lần một ngày trên ứng dụng Swimpy.

Ở Sherman Oaks, bang California, Vassil Ananiev kiếm được 25.000 USD mỗi tháng nhờ cho thuê căn nhà rộng gần 200 m2 với bể bơi và chỗ cắm trại trên các ứng dụng cho thuê như Splacer.

Tại Los Feliz, Los Angeles, Danny O’Brien cho khách thuê sân sau để làm tiệc sinh nhật, đám cưới và đám tang.

"Ba tháng vừa qua thật điên rồ", Ananiev 48 tuổi nói. Ông tính phí từ 150 - 200 USD cho mỗi tiếng khách sử dụng căn nhà ba phòng ngủ của mình. Công trình cũng có bồn nước nóng, bãi đốt lửa ngoài trời và "view" nhìn ra thung lũng. "Tôi nghĩ mọi người phát ngấy vì bị mắc kẹt ở nhà. Họ muốn được ra ngoài", Ananiev nhận định.

Trên khắp nước Mỹ, các gia chủ đang biến bể bơi, bồn nước nóng, sân tennis và sân vườn thành nguồn thu nhập trong thời điểm người dân muốn tụ tập với bạn bè tại những địa điểm ngoài trời an toàn trong mùa hè thứ hai của đại dịch.

Một số gia chủ cho thuê nhà để tổ chức sự kiện. Với những tiện nghi phù hợp, gần như mọi căn nhà đều có thể trở thành địa điểm tiệc tùng. Vài gia chủ khác liệt kê tài sản của mình trên ứng dụng và cho thuê theo giờ. Công ty trung gian sẽ tính chi phí cho các bên.

Từ mùa hè năm ngoái đến nay, May Choi-Steele, 44 tuổi, đã thuê bể bơi của Sanchez 5 lần để con trai 11 tuổi có chỗ chơi an toàn, dù là một mình hoặc cùng bạn bè. "Tôi không thực sự thoải mái với bể bơi công cộng. Ở đó, nước thường lạnh hơn và cũng có quá nhiều người", Choi-Steele nói. Gia đình chị sống cách nhà Sanchez chỉ năm phút đi xe. Lần đầu tiên đến thuê, Choi-Steele bị ấn tượng bởi vòi sen và phòng tắm ngoài trời nên lập tức đặt tiếp.

Bể bơi của Sanchez thường xuyên "kín lịch". Bà tính 75 USD một giờ cho nhóm năm người, sau đó cứ thêm một người lại tăng 10 USD. Chi phí này được cho là rẻ hơn nhiều gia chủ khác nhưng vẫn tương đối cao.

Tuy vậy, Choi-Steele cho biết những gì chị nhận lại hoàn toàn tương xứng. "Với số tiền đó, bạn có thể tổ chức tiệc ở nhà hàng nhưng trải nghiệm sẽ hoàn toàn khác. Ở bể bơi riêng, bạn có thể gọi đồ ăn hoặc thuê người phục vụ. Bữa tiệc sẽ thân mật hơn nhiều so với việc đưa trẻ con đi chơi điện tử", chị bày tỏ.

Bể bơi gia đình giờ trở thành phương tiện kiếm tiền của Carmen Sanchez. Ảnh: swimply.

Theo dữ liệu từ dịch vụ đặt chỗ Peerspace, "không gian ngoài trời" là hạng mục phát triển nhanh nhất với lượt tìm kiếm tháng 6/2021 tăng 360% so với cùng kỳ năm ngoái và 550% so với cùng kỳ năm 2019. Ứng dụng Swimply cũng ghi nhận hơn 61.000 lượt đặt chỗ so với so số 36.981 năm 2019 và dự định mở rộng lĩnh vực hoạt động, cho phép người dùng đặt phòng gym, sân tennis và sân bóng rổ riêng. Trên website Splacer, "không gian ngoài trời" chiếm 30% lượng đặt chỗ.

"Nhu cầu về không gian ngoài trời như sân sau và tầng thượng đã tăng gấp đôi so với hè 2019", Adi Biran, giám đốc điều hành Splacer cho biết.

Biến sân vườn gia đình thành địa điểm tổ chức tiệc tùng là một cách sinh lời. Peerspace tiết lộ từ tháng 4 đến nay, một số gia chủ sở hữu không gian ngoài trời đã kiếm được 60.000 USD. Sanchez cũng kiếm được 2.500 USD mỗi tuần nhờ cho thuê bể bơi tại gia. Dư dả tài chính, bà mướn thêm một trợ lý để vệ sinh đồ đạc, phòng tắm, bể bơi giữa các lần cho thuê.

Vì sử dụng chính ngôi nhà đang ở, các gia chủ phải tìm cách đáp ứng nhu cầu của khách mà không gây ảnh hưởng đến hàng xóm. Chưa kể, cho thuê để tổ chức tiệc đồng nghĩa với nhiều rủi ro.

"Nhiều khách nói dối về những gì dự định làm. Họ có thể nói bữa tiệc chỉ khoảng 20 người nhưng rồi kéo theo 40 người", Ananiev kể. Để hạn chế tình trạng này, từ vài tháng nay, Ananiev gặp trực tiếp khách và làm rõ với họ rằng: "20 là 20. Nếu bạn mang tới người thứ 21, họ sẽ phải về nhà".

Trong lúc hàng chục người lạ tiệc tùng ở nhà mình, Ananiev thường ở trong phòng ngủ. Con gái bảy tuổi của anh không thích điều này lắm, thường xuyên hỏi bố: "Phòng tắm có thực sự sạch không". Để hai bố con thoải mái hơn, Ananiev đang xây thêm một tầng trên garage làm phòng ngủ.

Căn nhà của Ananiev có đầy đủ tiện nghi và "view" đắt giá. Ảnh: splacer.

Sanchez thì đưa ra hàng loạt nội quy cho khách sau khi bị cảnh sát "ghé thăm" vài lần vào năm ngoái.

"Hàng xóm của tôi phàn nàn về việc khách bật nhạc quá lo, lấn chỗ đỗ xe, giẫm lên cỏ và hoa", Sanchez chia sẻ. Giờ đây, bà yêu cầu mọi khách đến nhà phải đỗ xe đúng chỗ và tránh các bồn hoa. Nữ gia chủ còn đầu tư mua loa ngoài trời với âm lượng vừa phải và kết thúc mọi bữa tiệc lúc 19h thay vì 21h như trước.

Gia chủ cũng phải xem xét các rủi ro pháp lý. Ví dụ, một số cộng đồng ở Mỹ có thể có quy định hạn chế sử dụng nhà ở dân dụng và bể bơi riêng cho mục đích thương mại. Những hàng xóm bất mãn cũng có thể đâm đơn kiện khi cuộc sống của họ bị làm phiền.

Dù vậy, trong bối cảnh Covid-19, cho thuê tư gia vẫn là một cách kiếm ra tiền và thu hút các chủ nhà như Danny O’Brien.

Người đàn ông 47 tuổi ở Los Feliz đã biến khu vườn sau rộng hơn 550 m2 của mình thành một nơi nghỉ dưỡng được bao quanh bởi những tán cây sồi, ô liu, hồ đào, vả và chanh. Gia chủ gọi đây là "rừng mưa nhiệt đới" và trang bị bếp, chỗ tiếp khách, sân khấu và quầy bar. Lúc khách tổ chức sự kiện, O'Brien vẫn ở nhà để giám sát mọi thứ. Không gian trong nhà gần như hoàn toàn riêng tư, khách chỉ được vào đi vệ sinh qua cửa phụ.

O'Brien cải tạo vườn sau làm chỗ cho thuê tổ chức sự kiện. Ảnh: peerspace.

Mùa hè này, mỗi tuần O'Brien cho thuê vườn một lần, sự kiện lớn nhất là đám cưới 60 khách. Tiền cho thuê vườn cũng trở thành nguồn thu nhập chính của O'Brien.

"Điều tôi mong muốn là đem tới cảm giác kinh ngạc. Ở giữa Hollywood, không gian này khiến bạn như đi đến quốc gia khác", ông nói. Nếu chấp nhận trả 145 USD một tiếng và thuê tối thiểu bốn tiếng, bạn sẽ được trải nghiệm khu vườn đó.

Thu Nguyệt (Theo New York Times)