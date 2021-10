Kiếm 8 triệu USD từ sự bừa bộn của người khác

Nhật BảnMarie Kondo trở thành triệu phú khi tạo ra cuộc 'cách mạng' mới trên toàn thế giới bằng phương pháp dọn dẹp nhà cửa.

Ở tuổi 37, Marie trở thành một chuyên gia dọn dẹp, tư vấn và giúp mọi người biến căn hộ trở thành tổ ấm tràn ngập sự bình yên và cảm hứng sống.

Marie từng tham gia hơn 50 show truyền hình lớn ở Nhật Bản và có cả những buổi phát sóng radio riêng. Mọi tạp chí lớn trên thế giới đều muốn có sự xuất hiện của cô. Cô cũng được liệt kê vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time năm 2015.

"Nữ hoàng dọn dẹp của Nhật Bản" đã xây dựng một đế chế trị giá hàng triệu USD từ công việc kinh doanh, những cuốn sách bán chạy nhất và các chương trình Netflix. Tính đến năm 2021, cô đã tích lũy được giá trị ròng 8 triệu USD.

Marie Kondo được được mệnh danh là "Thánh nữ dọn nhà", kiếm triệu đô chỉ từ đem đồ vứt đi. Ảnh: @mariekondo/Instagram

Marie Kondo sinh năm 1984. Lên 5 tuổi cô bắt đầu có hứng thú với việc sắp xếp những con búp bê cho ngăn nắp, thay vì chỉ chơi với chúng. Năm 19 tuổi khi là sinh viên đại học năm thứ hai tại Tokyo, cô bắt đầu kinh doanh dịch vụ "giúp dọn nhà cho gọn" vào sáng sớm hoặc cuối tuần như một việc làm thêm.

"Sau vài tháng thực hiện, lịch làm việc của tôi kín mít, từ văn phòng tới nhà riêng. Lúc này tôi nhận thấy nhu cầu dọn dẹp nhà thực sự rất lớn", Marie Kondo chia sẻ.

Ở Nhật, người ta gọi Kondo là "cô phù thủy dọn nhà" khi đưa những công việc đơn giản như gấp chăn màn, dọn bàn học lên một tầm cao mới và đưa ra những triết lý tưởng chừng như ai cũng biết: Nếu biết cách sắp xếp đồ đạc, bạn sẽ không bao giờ phải dọn nhà lần hai.

Với gần 20 năm kinh nghiệm, người phụ nữ này đã nghĩ ra một phương pháp dọn dẹp mang tên: "Phương pháp KonMari", khuyến khích mọi người chỉ giữ lại những thứ mang đến cho họ niềm vui. Đến nay, nó đã trở thành một phương pháp phổ biến, được nhiều người trên thế giới áp dụng.

Do có quá nhiều người muốn được trải nghiệm dịch vụ dọn dẹp của Marie Kondo nên danh sách khách chờ của cô từng dài tới 6 trang. Khách hàng cũng muốn được chia sẻ mẹo dọn nhà bằng tài liệu, để khi cần có thể mở ra xem. Chính vì yêu cầu này, Kondo đã xuất bản cuốn sách đầu tiên về dọn dẹp nhà cửa vào năm 2011. Cuốn sách đầu tiên của cô có tên "Ma thuật thay đổi cuộc sống từ dọn dẹp", bán được 13 triệu bản trên toàn thế giới và dịch ra 44 ngôn ngữ khác nhau. Nối tiếp thành công, cô viết thêm một số cuốn sách khác, kèm theo tạp chí và workbook hướng dẫn mọi người cùng dọn dẹp. Tất cả những cuốn sách của Kondo đều trở thành best-seller khi vừa ra mắt.

Khi tên tuổi nổi tiếng toàn thế giới, cô tiếp tục mở các khóa đào tạo "Phương pháp KonMari" nhằm giới thiệu nhiều hơn nữa phương pháp dọn dẹp của mình tới mọi người. Mỗi khóa học có học phí 2.250 USD. Sau khi hoàn thành, học viên được yêu cầu thực hành ít nhất 10 buổi với những khách hàng khác nhau, sau đó nộp báo cáo. Được mở cách đây vài năm, hiện khóa đào tạo của Marie Kondo đã cấp chứng nhận "chuyên gia dọn dẹp" cho 700 học viên, tại 54 quốc gia trên thế giới.

Ở tuổi 37, Marie đã trở thành một chuyên gia dọn dẹp có khả năng tư vấn và giúp đỡ mọi người trên thế giới. Ảnh: @mariekondo/Instagram

Năm 2018 Marie Kondo bắt đầu kinh doanh bán hàng. Cô kết hợp với thương hiệu thời trang Cuyana cho ra đời bộ sưu tập hộp đựng đồ, lấy cảm hứng từ hộp bento của Nhật Bản. Sau đó là những mặt hàng như đồ trang trí, dụng cụ làm bếp, hương liệu.

Thời điểm đầu, việc kinh doanh vấp phải không ít chỉ trích vì nhiều người cho rằng những sản phẩm này chỉ khiến nhà cửa thêm bừa bộn. Tuy vậy, Marie Kondo giải thích, quan điểm từ trước đến nay của cô không phải là "vứt hết mọi thứ" mà là giữ lại những gì đem lại niềm vui. Giá của các sản phẩm cũng không hề rẻ. Đơn cử một ấm trà nhỏ có giá 200 USD trong khi một dụng cụ nấu ăn có giá 275 USD. Sản phẩm rẻ nhất là đôi đũa sứ giá 8 USD.

Sau khi nổi tiếng, Kondo xuất hiện trong series trên Netflix mang tên Tidying Up with Marie Kondo vào năm 2019 và thành công ngay từ những buổi đầu phát sóng, nhận được nhiều đề cử giải thưởng lớn như Emmy, Critics Choice Awards và Realscreen Award. Ngày 31/8 vừa qua, Kondo đã trở lại Netflix với một chương trình khác mang tên Sparking Joy with Marie Kondo.

Vy Trang (Theo SCMP)