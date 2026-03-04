Kiếm 23.000 USD từ dịch vụ cho mèo ăn tại nhà

Trung QuốcĐánh đổi kỳ nghỉ Tết để làm việc 20 tiếng mỗi ngày, Huan Cong, 33 tuổi, chuyên gia chăm sóc thú cưng ở Thượng Hải kiếm được 160.000 tệ (23.000 USD) trong 20 ngày.

Suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua Huan Cong cùng bốn nhân viên bám trụ lại Thượng Hải. Công việc của họ là tới nhà những người đi du lịch hoặc về quê để dọn khay vệ sinh, cho mèo ăn và kiểm tra sức khỏe vật nuôi.

Trong hơn 20 ngày, đội ngũ của Huan đã hoàn thành khoảng 2.000 đơn hàng, thu về 160.000 nhân dân tệ. Riêng bản thân Huan trực tiếp đảm nhận một nửa khối lượng công việc với 1.000 đơn.

"Để đạt được mức thu nhập này, tôi phải vắt kiệt sức lao động, làm việc liên tục từ 3h sáng đến tận 23h đêm", người đàn ông có 9 năm kinh nghiệm trong ngành thú cưng chia sẻ. Đỉnh điểm vào ngày bận rộn nhất, anh chạy ngược xuôi khắp Thượng Hải để hoàn thành 55 ca chăm sóc mèo.

Huan Cong cùng hai trong số rất nhiều chú mèo mà anh đã chăm sóc trong suốt kỳ nghỉ. Ảnh: Baidu

Mỗi lần ghé thăm nhà khách hàng thường diễn ra chớp nhoáng trong vòng 10-15 phút. Huan nhanh chóng dọn dẹp khay cát, bổ sung thức ăn, nước uống và quan sát tình trạng sức khỏe của những chú mèo. Không chỉ vậy, anh còn kiêm luôn việc kiểm tra an ninh cửa sổ, ngắt các thiết bị điện không cần thiết và đổ rác giúp gia chủ. Các dịch vụ đòi hỏi chuyên môn cao như cho mèo uống thuốc hay cắt móng được anh hỗ trợ miễn phí.

Với mức giá dao động từ 60 đến 200 tệ (9-28 USD) cho mỗi lượt ghé thăm tùy khoảng cách, Huan tự hào cho biết anh chưa từng tăng giá dịch vụ trong suốt gần một thập kỷ qua.

Sự tận tâm của Huan giúp anh xây dựng được tệp khách hàng trung thành trong bối cảnh nền kinh tế thú cưng bùng nổ. So với năm ngoái, lượng khách hàng dịp Tết năm nay của anh tăng 18%, đạt 320 hộ gia đình. Trong đó, 80% là những người về quê nghỉ lễ.

Để khách hàng an tâm giao phó chìa khóa và tài sản, Huan thường bật video gọi trực tiếp hoặc quay clip toàn bộ quá trình làm việc. "Nhìn thấy anh ấy qua camera cẩn thận chăm sóc mèo và kiểm tra cửa nẻo, tôi mới thực sự yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ", một khách hàng của Huan chia sẻ trên mạng xã hội.

Dù mang lại thu nhập khủng, Huan thừa nhận đây không phải công việc dễ làm. Ngoài áp lực di chuyển liên tục giữa mùa đông giá rét, người làm nghề còn phải đối mặt với rủi ro bị mèo cào cắn, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý nếu vật nuôi đổ bệnh hoặc tài sản trong nhà khách bị hư hại. Tuy nhiên, với Huan, khoản thù lao xứng đáng là động lực để anh tiếp tục gắn bó với công việc vất vả này.

Thanh Thanh (The Star, SCMP)