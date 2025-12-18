Kido rút toàn bộ khỏi mảng kem, dự kiến thu 2.500 tỷ đồng

Kido vừa thông qua kế hoạch thoái toàn bộ vốn khỏi mảng kem và thực phẩm đông lạnh, chuyển nhượng phần sở hữu còn lại tại KDF cho Nutifood với giá trị dự kiến 2.500 tỷ đồng.

Theo nghị quyết vừa công bố, Tập đoàn Kido sẽ chuyển nhượng 36,3 triệu cổ phần, tương đương 49% vốn điều lệ tại Kido Foods, qua đó chấm dứt hoàn toàn hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm đông lạnh.

Động thái này có thể giúp Kido giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu và sử dụng thương hiệu kem Merino, Celano - tâm điểm tranh chấp giữa các bên trong thời gian qua. Doanh nghiệp này đồng thời đề xuất tạm hoãn chia cổ tức năm 2024 để phục vụ quá trình tái cơ cấu.

Trong nhiều năm, ngành hàng lạnh được xem là trụ cột lợi nhuận của Kido. Giai đoạn 2018-2021, mảng kem chỉ đóng góp dưới 20% doanh thu hợp nhất nhưng mang lại khoảng một nửa lợi nhuận của tập đoàn. Biên lợi nhuận gộp thường xuyên đạt quanh 50%, cao hơn đáng kể so với mảng dầu ăn - lĩnh vực chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhưng chỉ đạt biên lãi gộp 13-17%.

Nhà máy sản xuất kem của KDF. Ảnh: KDF

Ước tính, với mỗi 10 đồng doanh thu từ dầu ăn, Kido thu về chưa tới 2 đồng lãi gộp, trong khi mảng kem mang lại 5-6 đồng. Đến năm 2022, dù doanh thu chỉ bằng khoảng một phần mười ngành dầu ăn, mảng kem vẫn vượt lên về lợi nhuận đóng góp, đạt 1.083 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ năm 2022, hoạt động kinh doanh kem bắt đầu suy giảm. Số liệu công bố cho biết 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận mảng này tiếp tục giảm 6% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp thu hẹp về khoảng 45%.

Kido bán vốn diễn ra trong bối cảnh trước đó đã dừng hai dự án gồm liên danh đồ uống Vibev và chuỗi trà - cà phê Chuk Chuk do không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Ở chiều ngược lại, Kido đang quay lại phát triển mảng bánh kẹo và mở rộng sang lĩnh vực thương mại bán lẻ. Hiện doanh nghiệp vận hành các trung tâm thương mại như Vạn Hạnh Mall và Hùng Vương Plaza.

Trước khi quyết định thoái vốn toàn phần, cuối năm 2023, Kido từng chuyển nhượng 24,03% cổ phần Kido Foods cho Nutifood. Đầu năm sau đó, thị trường xuất hiện thông tin Nutifood tuyên bố đã chi phối doanh nghiệp này, kéo theo loạt tranh chấp liên quan đến thương hiệu Merino và Celano.

Thi Hà