Ngày 8/4, KiddiHub hợp tác cùng tập đoàn giáo dục Nhật Bản - Gakken Holdings để tận dụng lợi thế, cùng phát triển chương trình giáo dục STEAM tiên tiến cho trẻ em Việt Nam.

Theo đó, dựa trên cơ sở năng lực và tinh thần bổ trợ lẫn nhau, KiddiHub và Gakken Holdings sẽ phổ biến chương trình của mình đến các cơ sở mầm non tại Hà Nội và TP HCM. Hai đơn vị định hướng đến năm 2025, có khoảng 1.000 cơ sở mầm non tại Việt Nam áp dụng phương pháp học tập Gakken Steam Program. Theo đại diện Gakken Holdings, phổ cập giáo dục sớm và học tập sáng tạo nên bắt đầu từ khi trẻ còn nhỏ. Nhờ vậy, các em có thể tích lũy dần kỹ năng cần thiết cho cuộc sống sau này.

Trong lễ ký kết, ông Vũ Văn Tùng - Giám đốc điều hành KiddiHub nhận định, với sự cải tiến trong đào tạo, ứng dụng công nghệ từ Gakken Holdings cùng sự am hiểu thị trường Việt Nam của Kiddihub, ông tin hợp tác này sẽ góp phần phát triển nền giáo dục Việt Nam - điều đơn vị theo đuổi.

Ông MOMOTA Kenji (bên trái) và ông Vũ Văn Tùng (bên phải) trong Lễ lý kết hợp tác giữa IC Net - Tập đoàn Gakken Holdingsvà Công ty KiddiHub. Ảnh: KiddiHub

Đại diện ban lãnh đạo Gakken Holdings, ông Momota, Giám đốc chiến lược cũng chia sẻ, đôi bên sẽ cố gắng đưa những chương trình đào tạo giáo dục, chuyển đổi số cho thị trường giáo dục Việt Nam. "Đây cũng là bước đi đầu tiên của tập đoàn Gakken Holdings khi chính thức gia nhập thị trường Việt Nam"

Thành lập năm 1946, Tập đoàn Gakken Holdings đã phục vụ nền giáo dục ở Nhật Bản hơn 70 năm dựa trên triết lý của người sáng lập Hideto Furuoka. Tập đoàn đặt mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và phúc lợi y tế, góp phần giải quyết các vấn đề khác nhau nảy sinh từ sự thay đổi nhanh chóng của xã hội bằng cách tạo ra giá trị mới.

Đến nay, Gakken Holdings đã có hơn 54 công ty con trên nhiều quốc gia như Trung Quốc, Singapore, Việt Nam, Thái Lan... Tập đoàn hoạt động trên 5 mảng hướng tới khách hàng từ trẻ em, người đi làm, người cao niên. Tại Việt Nam, Gakken Holdings đang mở rộng các trung tâm toán học tại Hà Nội và TP HCM.

KiddiHub là nền tảng đánh giá trường mầm non, tiểu học và trung tâm. Thành lập từ năm 2020, đơn vị thu hút khoảng hai triệu phụ huynh tới tìm trường mầm non qua nền tảng, đưa hơn 7.000 cơ sở giáo dục lên website. Với vai trò cung cấp dịch vụ marketing cho trường mầm non, KiddiHub đã tổ chức hơn 40 khóa học hỗ trợ khách hàng là trường mầm non trong vấn đề vận hành trường hiệu quả.

Thiên Minh