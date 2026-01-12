Kịch 'Đảo hoa hậu' sốt vé

"Đảo hoa hậu" - kịch quy tụ nhiều cây hài đình đám của TP HCM - thu hút khán giả, nhiều suất "cháy" vé dù bán trước cả tháng.

Trên website của ban tổ chức, các suất "cháy" chỗ ngồi đến ngày 1/2. Mỗi suất diễn có khoảng 800 vé, đều bán hết nhanh chóng, không đủ đáp ứng nhu cầu người hâm mộ. Ông Trầm Thảo - quản lý Nhà hát Thanh Niên - cho biết tác phẩm hiện là vở kịch ăn khách nhất từ trước đến nay của đơn vị, duy trì sức hút sau bốn tháng công diễn.

Hoa hậu Hương Giang làm khách mời trong vở "Đảo hoa hậu" Hoa hậu Hương Giang làm khách mời trong vở "Đảo hoa hậu" hồi tháng 12/2025. Video: Nhà hát Thanh Niên

Từ đầu năm đến nay, tác phẩm tăng sức hút do hiệu ứng truyền miệng. Trên TikTok, nhiều video ghi hình lại các phân cảnh đối đáp hài hước của dàn diễn viên như Ngọc Phước, BB Trần, Hải Triều, thu hút hàng triệu lượt xem. Một số hội nhóm được lập ra để chia sẻ cách săn vé, chẳng hạn vào website sớm, nhấn F5 liên tục để đặt. Dù chầu chực trước một tháng, nhiều khán giả nói tiếc nuối vì không mua được vé do lượng người tham gia đông.

Gần đây, ban giám đốc nhà hát cảnh báo tình trạng nhiều người mua nhầm vé giả, đến nơi phát hiện không thể quét được mã QR. Nhà hát khuyến nghị công chúng chỉ nên mua từ kênh bán vé của đơn vị. Ông Trầm Thảo cho biết Đảo hoa hậu được diễn quanh năm, không phải theo mùa như series kịch Ngày xửa ngày xưa của Idecaf (sân khấu cùng công ty thành lập), do đó khán giả còn nhiều cơ hội thưởng thức.

Ca sĩ Văn Mai Hương biểu diễn trong một suất "Đảo hoa hậu" Ca sĩ Văn Mai Hương biểu diễn trong một suất "Đảo hoa hậu". Video: Nhân vật cung cấp

Tác phẩm công diễn lần đầu tháng 9/2025, quy tụ nhiều gương mặt trẻ của sàn diễn miền Nam. Vở do đạo diễn Bé Bảy và Hồng Ngọc thực hiện, xoay quanh một cuộc thi sắc đẹp trên đảo hoang. Các thí sinh tranh tài về nhan sắc và khả năng ứng xử, từ đó tạo nên loạt tình huống dở khóc dở cười, phơi bày góc khuất của showbiz.

Kịch phát huy công thức từ nhiều vở ăn khách trước đó của đơn vị, như Lạc lối ở Bangkok, Tung hoành Pattaya. Tác phẩm có kịch bản giàu yếu tố giải trí, đạo diễn sắp xếp nhiều tình huống để dàn diễn viên tung hứng, gây cười. Êkíp đầu tư ở phần dựng cảnh, trang phục thí sinh được thay đổi liên tục qua mỗi suất diễn.

Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều vở cùng thể loại là phần khách mời bí mật. Ở mỗi suất, nhiều người nổi tiếng gây bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu, như ca sĩ Minh Hằng, Văn Mai Hương, Phương Ly, Hoa hậu Hương Giang. Một số nghệ sĩ đến dự ở hàng ghế khán giả, được MC mời đặt câu hỏi cho thí sinh, từ đó tạo nên không khí tương tác sôi nổi. Cuối tháng 12/2025, tác phẩm được đề cử giải Mai Vàng 2025 ở hạng mục Vở diễn được yêu thích.

BB Trần trong vai một thí sinh cuộc thi hoa hậu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nghệ sĩ Ưu tú Ca Lê Hồng đánh giá trong bối cảnh nhiều sàn diễn ở TP HCM chật vật bán vé, vở cho thấy khả năng nắm bắt thị hiếu tốt, bám sát đời sống đương đại. Đạo diễn Thanh Hiệp - trưởng ban lý luận phê bình, Hội sân khấu TP HCM - nhận xét Đảo hoa hậu chinh phục người xem nhờ nhiều tình tiết duyên dáng, nhịp điệu sôi động, cách dàn dựng hiện đại. Khi xem, anh tâm đắc với cách đạo diễn mở rộng không gian, khiến khán giả trở thành một phần của câu chuyện.

Tuy nhiên, theo đạo diễn, điểm trừ của vở kịch là dàn diễn viên đôi lúc dùng những mảng miếng hài đời thường để trêu chọc nhau, tạo tiếng cười dễ dãi, từ đó làm loãng thông điệp chính. Anh cho rằng kịch bản cần tiết chế, gọt giũa để tăng chiều sâu thẩm mỹ, giá trị giáo dục.

Khán giả ngồi kín rạp trong một suất diễn "Đảo hoa hậu". Ảnh: Thanh Thảo

Nhà hát Thanh Niên do ông "bầu" Huỳnh Anh Tuấn - giám đốc Idecaf - thành lập từ năm 2022. Khác với Idecaf, điểm diễn này có phong cách trẻ trung, năng động, hướng đến khán giả Gen Z. Ngoài các vở mang tính giải trí cao, điểm diễn giới thiệu nhiều tác phẩm đậm tính dân gian, lịch sử như 12 bà mụ, Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử.

Những năm gần đây, kịch nói TP HCM sôi động hơn với sự xuất hiện của nhiều điểm diễn mới, như Nhà hát Thanh Niên, Thiên Đăng, Trương Hùng Minh. Theo nghệ sĩ Mỹ Uyên - giám đốc Nhà hát 5B Võ Văn Tần, ngày càng nhiều đơn vị đầu tư về cảnh trí, mỹ thuật để thu hút công chúng trẻ, học sinh - sinh viên, tuy nhiên áp lực lớn nhất là kịch bản chất lượng để giữ chân khán giả.

Mai Nhật