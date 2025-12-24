Kịch bản 'Ngộ Không yêu Bạch Cốt Tinh' bị chỉ trích

Nhiều khán giả nhận xét hoạt hình Trung Quốc về tình yêu Tôn Ngộ Không và Bạch Cốt Tinh là "không cần thiết", có thể khiến giảm giá trị tác phẩm gốc.

Theo Sina ngày 24/12, hoạt hình Tây du duyên kiếp được phê duyệt thực hiện, biên kịch là Hàn Đào, đơn vị sản xuất là công ty sản xuất phim Châu Ảnh, trụ sở Quảng Đông.

Phim khai thác duyên nợ giữa Tôn Ngộ Không và Bạch Cốt Tinh. Ở tiền kiếp, 500 năm trước, Ngộ Không được Bạch Cốt Tinh cứu, nảy sinh tình cảm. 500 năm sau, Bạch Cốt Tinh bị liên lụy do Ngộ Không đại náo thiên cung. Khi Ngộ Không phò tá Đường Tăng thỉnh kinh, Bạch Cốt Tinh tìm cách rửa nỗi hận thù. Sau khi biết sự thật, Tôn Ngộ Không kìm nén sự đau khổ, tiêu diệt Bạch Cốt Tinh để hoàn thành tâm nguyện phò tá Đường Tăng.

Trên tài khoản Weibo của trang Sina, phần lớn ý kiến nhận xét kịch bản không thuyết phục, khán giả viết "Đừng bôi nhọ Tôn Ngộ Không và Tây du ký nữa".

Tranh tái hiện truyện Bạch Cốt Tinh hóa thành cô gái hiền lành để lừa Đường Tăng, bị Ngộ Không phát hiện. Ảnh: Douban

Một số ý kiến cho rằng kịch bản không có vấn đề, vì chỉ khai thác sợi dây tình cảm ở tiền kiếp, khi Tôn Ngộ Không chưa gặp Đường Tăng. Tài khoản Nicole viết: "Vì sao mọi người khen Đại thoại tây du của Châu Tinh Trì mà lại không thể chấp nhận kịch bản này?". Đại thoại tây du cũng nói về chuyện tình nhân vật Tôn Ngộ Không ở tiền kiếp.

Trong tiểu thuyết Tây du ký của Ngô Thừa Ân, thời Minh, Tôn Ngộ Không là một con khỉ được sinh ra từ tảng đá. Sau khi đại náo thiên đình, khỉ bị Phật tổ giam cầm dưới một ngọn núi để chờ hòa thượng Đường Tăng giải thoát, từ đó Ngộ Không thành đồ đệ của Đường Tăng, phò tá sư phụ đi Tây Thiên thỉnh kinh. Thầy trò Đường Tăng vượt 81 kiếp nạn mới có được chân kinh.

Ở tiểu thuyết, Bạch Cốt Tinh là yêu quái, ba lần biến hóa để lừa bắt Đường Tăng, cả ba lần đều bị Tôn Ngộ Không khống chế. Câu chuyện Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh nhiều lần được cải biên thành phim điện ảnh, truyền hình.

Diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng, đóng Tôn Ngộ Không ở Tây du ký 1982 của đạo diễn Dương Khiết, từng nói những sản phẩm cải biên tiểu thuyết nên tôn trọng tinh thần nguyên tác, phát huy tính chân - thiện - mỹ, không nên làm méo mó nội dung của Tây du ký.

Trên Mtime, nghệ sĩ cho biết thi thoảng trẻ nhỏ hỏi ông: "Tôn Ngộ Không có mấy bạn gái?". Mỗi lần nghe câu hỏi đó, Tiểu Linh Đồng đều cảm thấy đau lòng vì người trẻ dễ bị cuốn theo các tình tiết cải biên, không thực sự hiểu giá trị nhân văn của tiểu thuyết cổ điển.

