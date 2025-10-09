Kịch bản nào để Indonesia vượt qua vòng loại bốn World Cup 2026?

Thua chủ nhà Arab Saudi 2-3 chưa phải dấu chấm hết của Indonesia ở vòng loại bốn World Cup 2026 – khu vực châu Á.

Indonesia (áo đỏ) thua Arab Saudi 2-3 ở lượt ra quân bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah, Arab Saudi ngày 9/10/2025. Ảnh: AFP

Vòng loại bốn gồm sáu đội chia làm hai bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tại một địa điểm tập trung, để chọn ra hai đội nhất dự World Cup 2026. Hai đội nhì sẽ tiếp tục đối đầu nhau vào tháng 11, để tranh suất dự play-off liên lục địa

Các xếp thứ bậc ở vòng loại bốn lần lượt theo thứ tự điểm, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng. Nếu chưa thể phân định thứ bậc, hiệu số đối đầu giữa các đội liên quan được tính đến theo trình tự điểm, hiệu số và số bàn thắng. Tiêu chí tiếp theo nếu cần dùng là điểm fair-play dựa trên số thẻ phạt, và cuối cùng là FIFA bốc thăm.

Thể thức này, về lý thuyết, giúp các đội vẫn còn cơ hội lớn ngay cả khi thua trận đầu như Indonesia. Điều kiện tiên quyết là không thua Iraq ở lượt hai bảng B vào tối 11/10.

Nếu hòa, Indonesia phải hy vọng Arab Saudi thắng Iraq cách biệt hai bàn ở lượt cuối. Nếu cách biệt một bàn, tỷ số cần dừng lại ở 1-0 hoặc 2-1. Trường hợp Arab Saudi thắng 4-3 trở lên, Iraq sẽ có vị trí thứ hai. Trong khi đó, tỷ số 3-2 sẽ khiến Iraq và Indonesia phải dùng đến điểm fair-play.

Trường hợp Indonesia thắng Iraq, họ chỉ cần mong đối thủ không thắng Arab Saudi là chắc chắn đứng nhì. Nhưng nếu Iraq thắng lượt cuối, một kịch bản phức tạp với ba đội cùng ba điểm sẽ hiện ra. Khi ấy, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng của mỗi đội quyết định lớn. Indonesia có hai bàn làm vốn lúc này được xem là không tệ.

Tuy nhiên, thực tế đại diện Đông Nam Á đang rơi vào bất lợi về tâm lý hơn hai đối thủ, vì không có quyền tự quyết ở lượt cuối. Bên cạnh đó, thể lực của họ đã bị ảnh hưởng nhiều sau khi quyết chiến với Arab Saudi. Hai ngày nghỉ là thiệt thòi so với Iraq sung mãn, và đã nắm được cách chơi của Indonesia.

Ở vòng loại hai World Cup 2026, Indonesia lần lượt thua Iraq 1-5 và 0-3. Xen giữa là trận thua 1-3 tại vòng bảng Asian Cup 2023. Nhưng đó là lúc họ được dẫn dắt bởi HLV Shin Tae-yong, với nhóm cầu thủ lai chưa có nhiều thời gian chơi cùng nhau.

Trang tin Indonesia Bola cho rằng mục tiêu thiết thực nhất của Indonesia là á quân và chiến thắng trước Iraq là thiết yếu. "Nếu đứng nhì, họ sẽ trải qua vòng play-off khá dài. Nhưng kịch bản đó vẫn tốt hơn nhiều việc bị loại ngay lập tức", bài viết có đoạn. "Từng giây trong trận đấu với Iraq sẽ quyết định số phận của Indonesia".

Hai đội nhì vòng loại bốn sẽ chạm trán vào tháng 11. Đội ở bảng A sẽ được đá sân nhà vào ngày 13/11, trước khi làm khách của đội ở bảng B vào ngày 18/11. Đội chiến thắng cặp này sẽ vào vòng play-off liên lục địa diễn ra vào tháng 3/2026. Đại diện châu Á sẽ đứng cùng một đại diện châu Phi, hai Bắc Trung Mỹ, một Nam Mỹ và một châu Đại dương.

"Con đường này nổi tiếng là khó nhằn và hiếm khi ưu ái các đội tuyển châu Á", Bola nhận định. "Lịch sử cho thấy rất ít đội thuộc LĐBĐ châu Á có thể vượt qua vòng loại kiểu này".

