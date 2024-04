Kiatisuk và Popov muốn tập trung cho CLB

Hai trong số các ứng viên tiềm năng, Kiatisuk Senamuang và Velizar Popov, đều dè dặt khi nhắc đến khả năng kế nhiệm HLV Philippe Troussier ở tuyển Việt Nam.

Ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam đang bỏ trống, sau khi VFF sa thải HLV Philippe Troussier vì hai thất bại liên tiếp trước Indonesia ở vòng loại hai World Cup 2026 - khu vực châu Á cuối tháng 3.

Lúc này, HLV Kiatisuk Senamuang là một trong số các ứng viên được nhắc đến, nhờ đáp ứng nhiều tiêu chí mà VFF đặt ra, như trình độ, cầu thị, hiểu biết văn hóa cũng như môi trường bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, sau trận CAHN hạ Thanh Hóa 2-0 ở vòng 14 V-League 2023-2024 hôm qua, nhà cầm quân người Thái Lan cho biết: "Chuyện gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá, nhưng trước mắt tôi muốn tập trung cống hiến hết mình cho CLB Công an Hà Nội".

Kiatisuk kỳ vọng VFF chọn được HLV phù hợp, hiểu và phát triển bóng đá Việt Nam, để góp phần đưa bóng đá Đông Nam Á vươn tầm châu lục, hướng tới World Cup.

HLV Kiatisuk Senamuang là nhà cầm quân ngoại am hiểu tường tận bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

Khi còn thi đấu, Kiatisuk đã giành ba chức vô địch Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup) và bốn HC vàng SEA Games. Tại Việt Nam, ông cùng HAGL vô địch V-League hai năm liên tiếp năm 2003 và 2004. Trên vai trò HLV, ông giúp tuyển Thái Lan hai lần vô địch AFF Cup năm 2014 và 2016, giành HC vàng SEA Games năm 2013.

Năm 2021, Kiatisuk quay lại dẫn dắt HAGL nhưng không thành công. Giữa mùa này, "Zico Thái" được bầu Đức cho phép ra Hà Nội, dẫn dắt CLB Công an Hà Nội theo diện cho mượn. Ưu điểm của Kiatisuk so với các ứng viên ngoại khác là có thể giao tiếp bằng tiếng Việt, am hiểu bóng đá Đông Nam Á.

Tương tự, HLV Velizar Popov của Thanh Hóa không muốn bàn nhiều về vấn đề tuyển Việt Nam. "Cầu thủ Thanh Hoá có tên trong danh sách đội tuyển tốt hơn tôi làm HLV trưởng", ông nói. "Tôi đang làm mọi thứ có thể ở Thanh Hoá để giúp bóng đá Việt Nam phát triển".

Nhà cầm quân người Bulgaria gợi ý rằng đồng nghiệp Chu Đình Nghiêm là một trong sáu HLV bản địa chất lượng mà VFF có thể để mắt lúc này, bên cạnh Nguyễn Đức Thắng (Thể Công), Lê Huỳnh Đức (Bình Dương), Vũ Hồng Việt (Nam Định), Vũ Tiến Thành (HAGL) và cựu HLV Khánh Hoà Võ Đình Tân. Popov cho biết: "Không phải cứ HLV ngoại mới tốt. Việt Nam có nhiều HLV nội chất lượng và nên trân trọng điều đó. Những cái tên tôi nhắc đến còn tốt hơn nhiều những HLV ngoại dẫn dắt CLB hạng Nhất, Nhì ở nước ngoài".

HLV Popov từng dẫn dắt U23 Myanmar từ năm 2019 đến 2022. Ảnh: Đức Đồng

Popov từng dẫn dắt U23 Myanmar, trước khi đến Thanh Hoá từ mùa 2023. Tại đây, ông giúp đội bóng xứ Thanh thay đổi, khi chơi kiểm soát bóng, tấn công đẹp mắt, đoạt Cup Quốc gia và Siêu Cup Quốc gia. Ở V-League 2023-2024, đội bóng của Popov tiếp tục là thế lực đáng gờm, khi xếp thứ tư sau giai đoạn I.

Theo HLV Thanh Hoá, vấn đề của tuyển Việt Nam không phải là HLV mà ở những yếu tố khác, như cơ sở vật chất, các giải quốc nội, đào tạo trẻ... Tuy nhiên, ông tin tưởng bóng đá Việt Nam sẽ còn phát triển và tốt hơn trong tương lai.

Chu Đình Nghiêm là HLV nội hiếm hoi được nhắc đến khả năng dẫn dắt ĐTQG. Nhà cầm quân quê Thanh Hoá đã chứng tỏ được năng lực khi làm việc ở Hà Nội FC giai đoạn 2016 đến 2021, giành ba chức vô địch V-League, hai Cup Quốc gia, ba Siêu cup Quốc gia và một lần vào bán kết AFC Cup. Năm 2022, ông đến Hải Phòng và lập tức giúp họ giành á quân V-League dù tiềm lực hạn chế.

Khi nhắc đến công việc ở ĐTQG, ông Nghiêm nói cảm thấy vinh dự khi được xem là ứng viên, nhưng không muốn chia sẻ sâu khi chưa có gì xảy ra.

Ông Chu Đình Nghiêm là HLV nội thành công nhất V-League từ năm 2010 đến nay. Ảnh: Lâm Thoả

Trước đó, HLV Park Hang-seo cũng né tránh, không muốn trả lời về tuyển Việt Nam vì đã chia tay vào tháng 1/2023, sau năm năm gắn bó.

Còn cựu HLV Thái Lan Mano Polking tỏ ra hào hứng, thậm chí khẳng định mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam. "Làm việc ở ĐTQG là vị trí cao quý nhất với mọi HLV", nhà cầm quân Brazil chia sẻ.

Polking từng thất bại với CLB TP HCM ở V-League, trước khi giúp Thái Lan giành hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp (2020 và 2022). Tuy nhiên, sau trận thua ngược Trung Quốc hồi tháng 11/2023 ở vòng loại hai World Cup 2026, nhà cầm quân này bị sa thải và hiện chưa làm việc với đội bóng nào.

Việt Nam gần như hết hy vọng vào vòng loại ba World Cup 2026, khi có ba điểm - ít hơn bốn điểm so với nhì bảng Indonesia. VFF có thể phải tính đến phương án dùng HLV tạm quyền khi gặp Philippines và Iraq ở hai loạt trận cuối cùng vào tháng 6. Đến tháng 11, đội tuyển sẽ thi đấu ở AFF Cup.

Sau khi chia tay HLV Troussier, VFF đã trao quyền chỉ đạo đội U23 cho HLV Hoàng Anh Tuấn, tham dự vòng chung kết ở Qatar.

Hiếu Lương