Kia Vision Meta Turismo - xe lạ từ tương lai

Chiếc xe ý tưởng màu vàng có kiểu dáng ấn tượng và buồng lái kỹ thuật số với cần điều khiển bí ẩn.

Kia vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80, và theo truyền thống, hãng dành tặng người hâm mộ một món quà. Đó là Vision Meta Turismo, một mẫu concept fastback GT 4 cửa đầy tham vọng.

Một số chi tiết thiết kế mang đậm phong cách tương lai. Thân xe nổi bật với các đường nét đèn pha sắc sảo, gần giống Lamborghini. Đèn hậu tích hợp gần giống với những gì đã thấy trên các mẫu xe hiện nay của hãng, như K4.

Những đặc điểm khác gần như xác nhận rằng người hâm mộ khó có thể sớm thấy nó được đưa vào sản xuất. Kính chắn gió vuốt liền mạch với nóc xe. Kính phía sau cũng phức tạp tương tự.

Cabin có ba ghế cho hành khách với cùng tông màu, trong khi ghế lái màu khác và có một cần điều khiển cùng một màn hình ở tay vịn. Một màn hình tích hợp vào phía dưới kính chắn gió.

Chiếc concept giới thiệu một kiểu vô-lăng mang tính cách mạng, hoạt động như một trung tâm điều khiển trực quan cho công nghệ di động thế hệ tiếp theo. Vô-lăng hỗ trợ ba chế độ kỹ thuật số nhập vai.

Chế độ Speedster tập trung vào hiệu suất và độ chính xác khi lái. Chế độ Dreamer nâng cao sự thư giãn và thoải mái thông qua các yếu tố kỹ thuật số tạo cảm giác chân thực. Chế độ Gamer mang đến một môi trường tương tác biến cabin thành một không gian giải trí nhập vai.

Mỗi chế độ đều sử dụng hệ thống HUD AR tiên tiến. Thiết lập này cho phép người lái trải nghiệm đồ họa ảo ba chiều lơ lửng trên mặt đường, tạo nên sự kết hợp liền mạch giữa thế giới thực và thế giới kỹ thuật số.

Mỹ Anh (theo Korean Car Blog)