Kia Việt Nam ưu đãi cao nhất 100% lệ phí trước bạ

Mức ưu đãi được Kia Việt Nam áp dụng 50-100% lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe, tương đương mức cao nhất 90 triệu đồng trong tháng 9.

Với dòng SUV đô thị Kia Sonet, Seltos và Carens, hãng áp dụng giá bán sau ưu đãi từ 504 triệu đồng, mức cạnh tranh hàng đầu phân khúc. Mức giảm cao nhất là Seltos với 50 triệu đồng và 35 triệu đồng cho Sonet và Carens, tương đương hơn 50% lệ phí trước bạ.

Kia Sonet trên đường phố. Ảnh: Kia Việt Nam

Ở phân khúc cao hơn là các mẫu Carnival, Sorento và Sportage, người dùng nhận ưu đãi 10-65 triệu đồng. Trong đó, Carnival hybrid có mức giảm 65 triệu đồng, các bản động cơ diesel nhận 1 năm bảo hiểm vật chất, bản Signature có ưu đãi 20 triệu đồng. Đây là dòng xe 7 chỗ cỡ lớn của Kia Việt Nam, tạo điểm nhấn với ngoại thất hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, nhiều tiện nghi, có hệ thống an toàn chủ động ADAS 2.0.

Xe gia đình 7 chỗ cỡ lớn Carnival phiên bản mới. Ảnh: Kia Việt Nam

Với Sorento, mẫu SUV 7 chỗ hướng đến nhóm khách phục vụ công việc, gia đình hoặc doanh nghiệp nhận ưu đãi cao nhất 40 triệu đồng tùy phiên bản. Đại diện Kia Việt Nam cho biết xe đạt doanh số hơn 23.000 chiếc từ khi phân phối chính hãng, đa dạng tùy chọn động cơ hybrid, xăng và diesel nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Mẫu SUV cỡ C Sportage có mức giảm cao nhất 30 triệu đồng tùy phiên bản, đưa giá bán phiên bản Premium còn 819 triệu đồng. Đây là dòng xe có thiết kế ấn tượng trong dải sản phẩm của Kia, nổi bật với màn hình cong Panoramic ở nội thất, nhiều tính năng ADAS, hứa hẹn mang đến trải nghiệm vận hành thể thao.

Kia K5 ưu đãi đến 90 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: Kia Việt Nam

Ở các mẫu sedan, Kia Việt Nam áp dụng mức giảm cao nhất 90 triệu đồng cho Kia K5, tương đương 100% lệ phí trước bạ. K3 giảm 50 triệu đồng cho bản 1.6 Turbo. Kia Soluto nhận ưu đãi 5-27 triệu đồng tùy phiên bản, giá khởi điểm từ 376 triệu đồng.

Hiện, Kia có hệ thống hơn 100 showroom và đại lý tại Việt Nam. Các dòng xe được phân phối chính hãng có chế độ bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Trong thời gian áp dụng ưu đãi này, người dùng có cơ hội nhận thêm các ưu đãi, quà tặng khác khi đến hệ thống showroom Kia trên toàn quốc.

Quang Anh