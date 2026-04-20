Kia Việt Nam ra mắt Sorento phiên bản hybrid

Phiên bản hybrid được Kia Việt Nam bổ sung cho mẫu SUV cỡ D Sorento, hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu và trải nghiệm vận hành khác biệt, hôm 19/4.

Sự kiện giới thiệu Sorento hybrid được Kia Việt Nam tổ chức tại Hà Nội dành cho người dùng quan tâm, đồng thời hãng bắt đầu mở đặt cọc dòng xe này, dự kiến giao xe khoảng cuối quý II. Chiếc Sorento hybrid tại sự kiện là phiên bản nhập khẩu từ Hàn Quốc, có thể khác biệt một số chi tiết so với phiên bản sẽ bán tại thị trường Việt Nam.

Kia Sorento hybrid tại lễ ra mắt ở Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh

Về cơ bản, nền tảng công nghệ hybrid trên Sorento sẽ tương tự Carnival hybrid đã mở bán trước đó. Sorento hybrid dùng hệ khung gầm N3, hệ truyền động mới hướng đến tối ưu khả năng vận hành. Đồng thời, hãng dự kiến bổ sung một số hệ thống hỗ trợ người lái so với phiên bản động cơ xăng đang bán ra.

Chiếc Sorento hybrid tại lễ ra mắt sử dụng động cơ xăng tăng áp dung tích 1.6, cho công suất 178 mã lực và sức kéo 265 Nm. Mô-tơ điện tích hợp trong hộp số cho công suất 72 mã lực và sức kéo 304 Nm. Bộ pin lithium-ion dung lượng 1,49 kWh. Sorento hybrid có tổng công suất 242 mã lực và sức kéo 367 Nm. Hãng công bố mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp từ 4,8 lít/ 100 km.

Động cơ trang bị hệ truyền động hybrid trên Sorento HEV. Ảnh: Tùng Đinh

Theo Kia Việt Nam, nền tảng hybrid trên Sorento mới hỗ trợ trong suốt quá trình di chuyển và sử dụng xe. Khi khởi động với dung lượng pin đủ, xe không phát ra tiếng đề nổ thông thường, mà tương tự xe thuần điện. Mô-tơ điện hỗ trợ vận hành ở dải tốc độ dưới 25 km/h. Trong những tình huống tăng tốc, leo dốc... mô-tơ điện và động cơ xăng kết hợp vận hành, nhằm tối ưu lực kéo. Ở dải tốc độ trung bình hoặc cao, hai nguồn năng lượng sẽ được xe điều phối linh hoạt, nhằm tối ưu hiệu suất.

Khi giảm tốc hoặc xuống dốc, năng lượng dư thừa sẽ được sạc lại cho hệ thống pin hybrid. Mô-men xoắn sẽ được phân bổ thông qua hộp số tự động 6 cấp.

Người lái có thể theo dõi nguồn năng lượng vận hành xăng, điện trên Sorento hybrid. Ảnh: Tùng Đinh

Trên Sorento hybrid, hãng trang bị công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC (Electricfication – Vehicle Motion Control), dùng chính động cơ hybrid để kiểm soát chuyển động, giúp tăng độ ổn định và hướng đến trải nghiệm êm ái. Hệ thống E-VMC tác động trong ba tình huống cụ thể: hỗ trợ thân xe ổn định khi chuyển hướng; hỗ trợ ổn định thân xe khi di chuyển qua gờ giảm tốc và hỗ trợ xử lý tránh va chạm.

Ngoài ra, thiết kế ngoại thất của Sorento hybrid tương đồng với phiên bản mới được hãng ra mắt hồi tháng 9/2025. Cụm đèn trước và sau dạng LED Star-map đặc trưng – nhận diện mới của Kia trên toàn cầu. Lưới tản nhiệt họa tiết 3D và viền chrome. Cản trước mở rộng theo phương ngang, kết hợp ốp cản mạ chrome tạo điểm nhấn cao cấp.

Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi, nội thất sử dụng chủ yếu vật liệu da, phối hai tông màu. Ghế lái có họa tiết mới, tích hợp sưởi, làm mát và nhớ 2 vị trí. Hàng ghế hai có sưởi, bệ tì tay cỡ lớn và hàng ghế 3 thiết kế cho 2 người lớn. Hàng ghế phía sau có thể gập linh hoạt nhằm tăng không gian chứa đồ.

Bảng điều khiển trung tâm bổ sung nhiều nút bấm cảm ứng, bao gồm tinh chỉnh điều hòa 2 vùng độc lập. Cụm màn hình kép Panoramic liền khối, kích thước 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/ Android Auto không dây, dàn âm thanh Bose 12 loa hiệu ứng âm thanh vòm. Núm chuyển số điện tử dạng xoay, kết hợp lẫy chuyển số sau vô-lăng.

Cần số dạng núm xoay và nút chỉnh các chế độ vận hành trên Sorento hybrid. Ảnh: Tùng Đinh

Các tiện ích khác gồm: phanh tay điện tử, Auto Hold, màn hình HUD, sạc không dây Qi, cổng sạc nhanh Type-C công suất 27W, gương chiếu hậu chống chói, khởi động xe từ xa, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Xe có 4 chế độ lái gồm: Normal, Eco, Sport và Sport, đi kèm ba chế độ địa hình: Snow, Sand và Mud.

Trước khi ra mắt phiên bản hybrid, Sorento mới tại Việt Nam bán ra hai phiên bản 2.2D Signature FWD và 2.5G Signature FWD, giá lần lượt 1,389 tỷ và 1,249 tỷ đồng, đã bao gồm VAT. Tùy chọn phiên bản AWD tăng thêm 80 triệu đồng, đi kèm cửa sổ trời Panorama, chế độ địa hình. Các dòng xe Kia tại Việt Nam được hãng bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Hiện, Kia Việt Nam đã mở đặt cọc Sorento hybrid, thời gian bàn giao dự kiến cuối quý II. Hãng chưa công bố giá bán chính thức cho phiên bản xăng lai điện của mẫu SUV cỡ D này.

Quang Anh