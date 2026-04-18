Kia ưu đãi nhiều dòng xe dịp lễ 30/4 và 1/5

Kia Việt Nam ưu đãi trực tiếp vào giá bán kèm quà tặng ở đại lý, bao gồm Carnival Hybrid, Sorento phiên bản mới và nhiều dòng xe khác, từ nay đến 30/4.

Theo hãng, chương trình ưu đãi được tung ra nhân dịp lễ 30/4 và 1/5, nhằm mang đến cơ hội tối ưu chi phí cho người dùng khi mua các dòng xe Kia.

Kia Carnival Hybrid tại đại lý. Ảnh: Kia

Theo đó, Kia Carnival Hybrid được giảm 20 triệu đồng, đưa giá bán về từ 1,519 tỷ đồng. Hãng đánh giá đây là mức ưu đãi hấp dẫn cho dòng xe gia đình cỡ lớn được nhiều người dùng ưa chuộng thời gian qua. Điểm nhấn trên dòng xe này gồm: công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, hệ thống kiểm soát lái xe an toàn E-VMC, đa dạng tùy chọn cá nhân hóa chính hãng.

Sorento phiên bản mới lần đầu được Kia Việt Nam áp dụng ưu đãi giá bán ở mức 50 triệu đồng, giá của hai phiên bản cao cấp từ 1,199 tỷ đồng. Mẫu SUV 7 chỗ tạo điểm nhấn trong phân khúc nhờ thiết kế hiện đại, đa dạng tùy chọn dẫn động và nhiều công nghệ cao cấp, phục vụ nhu cầu gia đình và công việc.

Kia Sorento phiên bản mới tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Kia

Mẫu C-SUV Kia Sportage nhận ưu đãi 20 triệu đồng, giá bán phiên bản Premium từ 799 triệu đồng. Ở phân khúc cỡ B, Seltos được giảm cao nhất 31 triệu đồng, giá từ 554 triệu đồng, thấp nhất phân khúc. Sonet được hãng ưu đãi 25 triệu đồng, giá bán trong tháng này từ 475 triệu đồng, thấp nhất phân khúc gầm cao cỡ nhỏ động cơ xăng.

Mẫu xe gia đình đa dụng 7 chỗ Kia Carens nhận mức giảm 20 triệu đồng, giá từ 569 triệu đồng, lợi thế ở không gian rộng rãi phù hợp gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ vận chuyển. Các dòng xe khác như Kia K5, K3, Soluto và Morning nhận hỗ trợ cao nhất đến 26 triệu đồng tùy mẫu. Trong đó, Soluto có giá bán từ 319 triệu đồng, ở mức dễ tiếp cận hàng đầu trong phân khúc cỡ sedan cỡ B.

Kia Seltos có giá sau ưu đãi từ 554 triệu đồng trong tháng 4. Ảnh: Kia

Ngoài các chính sách hỗ trợ trong tháng này, Kia Việt Nam áp dụng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km cho toàn bộ các dòng xe đang phân phối. Với các mẫu hybrid, bộ pin được bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Hiện, Kia Việt Nam có hệ thống hơn 100 showroom, đại lý phân phối trên toàn quốc. Tính đến hết tháng 3, Kia Việt Nam cho biết hãng đạt doanh số tích lũy hơn 420.000 xe ở thị trường trong nước, nhờ dải sản phẩm đa dạng, phù hợp nhu cầu số đông người dùng. Trong đó các dòng xe Kia Hybrid mang đến sự thuận tiện khi không phụ thuộc hạ tầng sạc, đáp ứng linh hoạt nhu cầu di chuyển hàng ngày, từ nội đô, liên tỉnh đến cao tốc.

Quang Anh