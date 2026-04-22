Kia Syros - xe gầm cao cỡ nhỏ mới giá từ 8.900 USD

Mẫu crossover cỡ nhỏ tinh chỉnh nhẹ thiết kế, động cơ và nội thất không đổi, thêm phiên bản, giá cao nhất 16.900 USD.

Hãng xe Hàn Quốc Kia giới thiệu Syros 2026 cho thị trường Ấn Độ. Syros 2026 là phiên bản nâng cấp (facelift) với những tinh chỉnh về thiết kế, thêm tính năng và bổ sung thêm phiên bản.

Tại Ấn Độ, Syros định vị nằm giữa Sonet và Seltos. Xe bán ra 7 phiên bản, với lựa chọn máy xăng hoặc dầu. Tùy chọn số sàn, tự động hoặc ly hợp kép. Syros 2026 có giá 8.900-16.900 USD.

Syros mới tinh chỉnh thiết kế, cản trước, cản sau kiểu dáng mới hầm hố hơn và bổ sung một vài chi tiết tăng tính khí động học. Xe trang bị đèn sương mù LED mới, nâng cấp đèn phanh LED, ốp sườn làm mới, bộ vành hợp kim 17 inch thiết kế mới và bộ kẹp phanh sơn màu xanh chuối. Hãng xe Hàn Quốc bổ sung ba màu ngoại thất mới.

Xe gầm cao cỡ nhỏ Kia Syros 2026 giá 8.900-16.900 USD. Ảnh: Kia

Bên cạnh những thay đổi về ngoại hình, Kia điều chỉnh lại các phiên bản với 4 bản mới, giúp khách hàng Ấn Độ có tới 7 phiên bản. Lựa chọn động cơ xăng 1.0 công suất 118 mã lực hoặc dầu 1.5 công suất 114 mã lực. Xe sử dụng hộp số sàn, tự động hay ly hợp kép.

Nội thất không đổi với thiết kế lấy cảm hứng từ người anh em EV3. Bảng táp-lô tối giản với khối màn hình 30 inch, gồm bảng đồng hồ 12 inch, màn hình cảm ứng giải trí 12,3 inch và một màn hình 5 inch cho hệ thống điều hòa. Màn hình giải trí hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto.

Trang bị an toàn giống bản cũ, với hệ thống hỗ trợ lái ADAS nhiều tính năng, như cảnh báo va chạm trước, phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện phía trước, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ giữ tâm làn đường, cảnh báo người lái mất tập trung, màn hình quan sát điểm mù.

Mẫu xe gầm cao của hãng xe Hàn Quốc cạnh tranh với các đối thủ Tata Nexon, Maruti Suzuki Brezza, Hyundai Venue, Skoda Kylaq.

Minh Vũ