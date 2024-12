Kia Sorento, Kia K5 nhận ưu đãi cao nhất 110 triệu đồng

Thaco Auto áp dụng ưu đãi từ 10 triệu đến 110 triệu đồng tùy phiên bản Sorento và K5, cơ hội nhận thêm chuyến du lịch Hàn Quốc, áp dụng trong tháng 12.

Với mẫu SUV cỡ D Sorento, phiên bản plug-in hybrid nhận mức ưu đãi 75-100 triệu đồng. Các bản hybrid khác áp dụng mức giảm 72-80 triệu đồng. Với các mẫu Sorento động cơ đốt trong còn lại, hãng xe Hàn áp dụng mức ưu đãi 10-55 triệu đồng, giá khởi điểm từ 964 triệu đồng.

Kia K5 có thiết kế mang xu hướng trẻ trung, thể thao. Ảnh: Thaco Auto

Đối với sedan cỡ D Kia K5, khách mua các phiên bản GT-Line, Premium và Luxury sẽ được tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi). Riêng bản GT-Line, người dùng được giảm thêm 20 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá bán của mẫu sedan cỡ D từ 849 triệu đồng.

Ngoài ưu đãi trên, người mua xe Kia hoàn tất thủ tục nhận xe trước ngày 10/1/2025 có cơ hội bốc thăm công khai ở showroom Kia do Thaco Auto chỉ định vào ngày 17/1/2025. Các giải thưởng trong chương trình này gồm: 5 giải đặc biệt voucher du lịch Hàn Quốc dịp Tết Nguyên đán trị giá 60 triệu đồng một giải; 3 giải nhất kim cương PNJ trị giá 30 triệu đồng một giải và 10 giải nhì voucher chăm sóc xe trị giá 10 triệu đồng một giải.

Kia Sorento là một trong những mẫu xe nổi bật trong phân khúc SUV cỡ D, nhờ thiết kế rộng rãi, tích hợp nhiều công nghệ an toàn. Xe được phát triển trên nền tảng khung gầm New Life Platform và công nghệ động cơ SmartStream ứng dụng hợp kim nhôm, giúp tối ưu trọng lượng và hiệu suất vận hành. Mẫu SUV 7 chỗ này còn đa dạng chế độ vận hành, tùy chọn hệ dẫn động AWD, mang lại sự linh hoạt, an toàn trong nhiều địa hình khác nhau.

SUV cỡ D Kia Sorento trên đường phố. Ảnh: Thaco Auto

Động cơ hybrid trên Kia Sorento hướng đến khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu hơn so với phiên bản động cơ đốt trong. Phiên bản cắm sạc ngoài PHEV có khả năng lăn bánh thuần điện hơn 70 km. Xe trang bị môtơ điện công suất 60 mã lực, mô-men xoắn 264 Nm với năng lượng lấy từ bộ pin lithium-ion 1,49 kWh, là chìa khóa cho khả năng vận hành của Sorento hybrid. Môtơ này kết hợp với máy xăng tăng áp 1.6 có công suất 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 256 Nm. Xe có hộp số tự động 6 cấp và dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Với phiên bản Sorento PHEV, mức độ can thiệp của môtơ điện lớn hơn so với bản HEV. Bộ pin 13,8 kWh của bản PHEV đặt dưới sàn, mang lại khả năng vận hành hoàn toàn bằng điện trong khoảng 71 km. Pin này có thể sạc bằng nguồn điện 220 V dân dụng tại nhà hoặc ở các trạm sạc công cộng. Nếu chỉ di chuyển trong phố, không cần tăng tốc nhanh, người lái có thể kích hoạt chế độ EV thuần điện. Nếu đi đường trường, chế độ Auto cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa thuần điện, hybrid hoặc thuần động cơ đốt trong.

Trong khi đó, Kia K5 có thiết kế mang ảnh hưởng của mẫu xe điện Kia EV6, với điểm nhấn là lưới tản nhiệt "mũi hổ", cách điệu với hình tượng "Shark skin" cấu trúc đa tầng. Đèn chiếu sáng LED toàn phần nối liền với lưới tản nhiệt, đèn định vị ban ngày với biểu tượng Heart beat tạo nét cá tính riêng biệt.

Thiết kế nội thất Kia K5. Ảnh: Thaco Auto

Nội thất K5 mang đậm chất công nghệ với màn hình trung tâm LCD 12,3 inch, có khả năng hiển thị hình ảnh từ hệ thống camera quan sát điểm mù. Màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch. Táp-lô dùng chất liệu da và ốp kim loại vân gỗ. Vô-lăng ba chấu dạng D-cut thể thao. Phiên bản cao cấp còn được trang bị sưởi vô-lăng, hệ thống làm mát ghế, chế độ thư giãn một chạm, đèn nội thất Moodlight 64 tùy chọn màu sắc...

Kia K5 tại Việt Nam có hai tùy chọn động cơ. Phiên bản GT-Line sử dụng động cơ Smartstream 2.5 GDI, công nghệ phun xăng trực tiếp cho công suất 191 mã lực và sức kéo 246 Nm, hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản Premium và Luxury dùng động cơ Smartstream 2.0 MPI, công nghệ phun xăng đa điểm cho công suất 150 mã lực và sức kéo 192 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Xe có 4 chế độ vận hành: Comfort, Eco, Sport và Smart, giúp tối ưu trải nghiệm lái.

Hai mẫu xe Kia Sorento và Kia K5 được Thaco Auto phân phối tại hệ thống hơn 100 showroom, đại lý chính hãng trên toàn quốc. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Tuấn Vũ