Kia Sorento 2022 mới tăng giá nhẹ, thêm bản hybrid

MỹMẫu xe Hàn Quốc sẽ ra mắt bản mới vào đầu tháng 9, giá tăng nhẹ, bổ sung trang bị và một phiên bản hybrid sạc điện.

Kia đã công bố giá Sorento 2022 mới, giá khởi điểm tăng nhẹ, số phiên bản thay đổi và thêm một bản sạc điện PHEV (Plug-in Hybrid). Ở bên ngoài, xe chỉ được cập nhật logo mới. Các thay đổi chính đến từ thay đổi ở các phiên bản cụ thể: sẽ có thêm gói X-Line cho các phiên bản Sorento EX và S.

Logo mới được cập nhật trên Sorento 2022. Ảnh: Kia

Sorento Plugin Hybrid sẽ có hệ dẫn động bốn bánh, la-zăng 19 inch cho phiên bản EX thay vì 18 inch như trên bản xăng. Màn hình cảm ứng 10,25 inch mới với hệ thống dẫn đường tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản từ S trở lên.

Phiên bản SX Prestige hàng ghế phía trước cũng có sự thay đổi khi ghế chỉnh điện 14 hướng và thêm đệm đỡ đùi. Ghế phía sau cũng được trang bị thêm chế độ sưởi.

Kia Sorento 2022 hiện có giá khởi điểm 29.490 USD cho phiên bản LX FWD tiêu chuẩn, cao hơn 100 USD so với phiên bản cũ. Việc bổ sung hệ dẫn động bốn bánh sẽ làm tăng thêm 1.800 USD, trong khi đối với phiên bản X-Line AWD tăng thêm 2.000 USD. Riêng bản X-Line EX AWD sẽ cao hơn 3.700 USD so với EX FWD.

Phiên bản hybrid của Sorento 2022 có giá khởi điểm 33.990 USD cho phiên bản S FWD, bản AWD cũng sẽ có giá tương đương bản S FWD.

Tất cả các mức giá được đề cập chưa bao gồm phí vận chuyển 1.175 USD. Kia vẫn chưa tiết lộ giá cho phiên bản xe điện hybrid mới được giới thiệu của Sorento. Các biến thể PHEV mới có sẵn trên các phiên bản SX và SX Prestige.

Ánh Dương (theo Motor1)