Kia Sonet 2024 giá từ 539 triệu đồng

Bản nâng cấp giữa chu kỳ của Sonet tinh chỉnh ngoại thất, tiện nghi nâng cấp nhẹ, động cơ 1.5 vẫn như bản cũ, giá cao nhất 624 triệu đồng.

Những mẫu Kia Sonet thuộc bản nâng cấp giữa chu kỳ về đại lý từ 15/6 để giao khách. Xe vẫn được Trường Hải lắp ráp tại nhà máy ở Quảng Nam.

Giá bán các phiên bản Kia Sonet 2024 cụ thể như sau:

Phiên bản Giá Thay đổi 1.5 Deluxe 539 +20 1.5 Luxury 579 +24 1.5 Premium 624 +40

* đơn vị: triệu đồng

Ở phân khúc CUV cỡ A+, Kia Sonet là chiếc xe trẻ trung nhất về kiểu dáng. Phiên bản 2024 còn được trau chuốt hơn với dải đèn pha và đèn hậu phong cách mới. Đèn halogen trên bản tiêu chuẩn Deluxe, hai bản cao hơn là loại đèn LED. Đèn sương mù LED chỉ có trên bản Premium.

Kia Sonet lần đầu có phanh đĩa cho bánh sau (bản trước là loại tang trống) tương tự bánh trước. Đây là trang bị mà đối thủ Toyota Raize đã có từ lâu. Nâng cấp mới này chỉ có ở hai bản cao của Sonet. Tất cả các bản đều lắp la-zăng 16 inch tương tự bản củ.

Sonet mới giữ nguyên cách sắp xếp các chi tiết ở khoang lái. Riêng đồng hồ tốc độ ở ba phiên bản dạng LCD, kích thước nâng từ 3,5 inch lên 4,2 inch. Màn hình giải trí vẫn loại 8 inch cảm ứng ở hai bản thấp và 10,25 inch ở bản cao nhất nhưng thiết kế gọn và thời trang hơn.

Kia Sonet 2024 tiếp tục dùng máy 1.5 hút khí tự nhiên, công suất 113 mã lực và 144 Nm. Hộp số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.

Công nghệ an toàn của xe giữ nguyên các tính năng an toàn so với những gì đã hiện diện trên bản tiền nhiệm. Cảm biến lùi, camera lùi, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc là trang bị tiêu chuẩn.

Bản giữa Luxury có thêm các tính năng như giới hạn tốc độ, kiểm soát hành trình, cảm biến áp suất lốp. Bản cao cấp nhất có 6 túi khí, còn lại là 2. Xe chưa có cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi như Toyota Raize.

Với những nâng cấp mới về tiện nghi, Kia Sonet hiện là mẫu xe dẫn đầu phân khúc (xe xăng) về độ phong phú, nhỉnh hơn Sonet hay Raize. Riêng công nghệ an toàn ngang ngửa Venue nhưng thua thiệt hơn Toyota Raize đôi chút.

Với giá bán 539-579 triệu đồng ở hai bản thấp, Trường Hải như thể muốn "đấu tay đôi" đối thủ Hyundai Venue, mẫu xe cũng có giá bán tương tự (hai phiên bản) và được lắp ráp bởi Hyundai Thành Công. Toyota Raize giá 498 triệu đồng, nhập Indonesia, vẫn rẻ nhất phân khúc.

Riêng bản cao giá 624 triệu đồng của Sonet là lựa chọn tăng thêm cho khách ưa thích phiên bản đầy đủ trang bị. Trong tháng 6, Thaco giảm 5 triệu đồng cho cả ba phiên bản Sonet.

Năm 2023, Kia Sonet bán 11.366 xe, bỏ xa các đối thủ khác như Raize (4.546 xe) hay Venue (180 xe - bán từ tháng 12/2023). Tính đến tháng 5, Sonet tiếp tục dẫn đầu với 2.818 xe, xếp sau là Raize 1.564 xe và Venue 1.173 xe.

Thành Nhạn