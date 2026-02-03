Kia ra mắt bản hiệu suất cao GT cho các dòng xe điện

Hàn QuốcLần đầu tiên Kia sử dụng nhãn hiệu GT cho các mẫu xe điện phổ thông trước áp lực ngày càng tăng từ các đối thủ Mỹ và Trung Quốc.

Ngày 2/2, Kia ra mắt các phiên bản hiệu năng cao của các mẫu EV3, EV4 và EV5, trong bối cảnh nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc đang nỗ lực củng cố dòng sản phẩm xe điện. Trước đó, hãng chỉ sử dụng ký hiệu GT trên các mẫu xe phiên bản giới hạn như EV6 GT.

Chiến lược này nhằm mục đích tăng thị phần trước các thương hiệu xe điện Trung Quốc đang mở rộng tại Hàn Quốc và Tesla - thương hiệu Mỹ đã tạo ra sự bùng nổ của Model Y trong 2025.

Các phiên bản GT hiện diện từ SUV điện cỡ nhỏ EV3, sedan điện cỡ trung EV4 và SUV điện cỡ trung EV5. Hãng cũng phát hành các bản cập nhật cho EV3, EV4 và EV9.

SUV điện cỡ nhỏ EV3 phiên bản GT. Ảnh: Kia

Kia trang bị cho dòng GT hệ thống môtơ kép để nâng cao hiệu suất. Hãng cho biết dòng xe này có thiết kế nội thất và ngoại thất khác biệt đồng thời bổ sung phiên bản dẫn động 4 bánh phạm vi hoạt động tăng lên.

EV3 GT và EV4 GT trang bị môtơ 145 kW và 70 kW lần lượt ở trục trước và trục sau, cho công suất tối đa kết hợp 288 mã lực và mô-men xoắn kết hợp 468 Nm. EV5 GT sử dụng môtơ 155 kW và 70 kW ở trục trước và trục sau, cung cấp công suất kết hợp 301 mã lực và mô-men xoắn kết hợp 480 Nm.

Kia trang bị cho dòng xe GT hiệu năng cao bộ vành 20 inch độc quyền và lốp mùa hè hiệu suất cao, kẹp phanh neon, cản trước và sau chuyên dụng, cùng các logo độc quyền. Kia giải thích rằng hệ thống treo điều khiển điện tử tiên tiến, hệ thống sang số ảo và hệ thống điều khiển phân bổ mô-men xoắn động giúp mang lại hiệu suất lái ổn định.

Kia trang bị tiêu chuẩn tính năng hỗ trợ an toàn khi nhấn nhầm chân ga, giúp giảm nguy cơ tai nạn do người lái sử dụng nhầm chân ga, và hỗ trợ giới hạn gia tốc (không áp dụng cho phiên bản GT) trên tất cả các phiên bản của EV3 và EV4 được nâng cấp. EV3 bổ sung cổng USB-C 100W cho tất cả các phiên bản, trong khi EV4 mới trang bị sạc không dây kép cho điện thoại thông minh trên tất cả các phiên bản và cải thiện các tính năng của cổng USB-C 100W.

Đặc biệt, dù đã tăng cường các tính năng an toàn và tiện ích trên EV3 và EV4 phiên bản 2026, giá bán vẫn giữ nguyên. Tất cả các mẫu xe này đều có giá cơ bản dưới 53 triệu won (36.300 USD), đủ điều kiện nhận 100% trợ cấp xe điện quốc gia năm nay.

Trên mẫu EV9, tất cả các phiên bản đều bổ sung đèn khẩn cấp ở cửa hậu, và các phiên bản Air trở lên giờ đây trang bị cổng USB-C 100W tiêu chuẩn. Phiên bản Light mới cũng được thêm vào. EV9 cũng giữ nguyên giá cho các phiên bản Air, Earth và GT-Line.

Mỹ Anh (theo Chosun Daily)