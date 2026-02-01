Kia PV5 - bán tải điện kiểu mới

Hàn QuốcKia mở đặt hàng cho mẫu bán tải điện dựa trên chiếc van điện PV5 với giá khởi điểm 43,45 triệu won.

PV5 là mẫu xe van thuần điện đầu tiên của Kia từ nền tảng Platform Beyond Vehicle (PBV) mới của hãng. PBV là các giải pháp di động toàn diện, kết hợp xe điện được tùy chỉnh với phần mềm tiên tiến nhất của Hyundai.

Mặc dù chiếc xe van điện gây ấn tượng ở chế độ chở khách hoặc chở hàng tiêu chuẩn, Kia vẫn có những kế hoạch lớn hơn nhiều cho PV5.

Trong sự kiện PV5 Tech Day 2025, Kia tiết lộ 7 kiểu thân xe mới, bao gồm phiên bản cắm trại hạng nhẹ, bản xe tải đông lạnh, mẫu xe hạng sang Prime và phiên bản thùng hở tương tự xe bán tải.

PV5 với thiết kế giống dòng xe tải nhỏ, với thùng sau hở. Ảnh: Kia

Phần đầu xe trông giống như các mẫu PV5 chở khách và chở hàng tiêu chuẩn, nhưng thùng xe mở phía sau bổ sung chức năng của một chiếc bán tải.

Xe có chiều dài 5.040 mm, rộng 1.895 mm và cao 1.950 mm, với chiều dài cơ sở 2.995 mm. Thùng xe dài 2.420 mm và rộng 1.750 mm. PV5 bán tải nhỏ hơn một chút so với Toyota Hilux hoặc Ford Ranger. Hilux có chiều dài khoảng 5.330 mm, rộng 1.855 mm và cao 1.800 mm.

Kia cho biết mẫu bán tải điện này là xe điện có phạm vi hoạt động xa nhất trong phân khúc. Xe có hai tùy chọn dung lượng pin: 51,5 kWh hoặc 71,2 kWh. Phiên bản tiêu chuẩn cho phép di chuyển quãng đường kết hợp 250 km, trong khi phiên bản tầm xa cho phép di chuyển lên đến 330 km.

Nội thất xe trang bị màn hình cảm ứng thông tin giải trí 12,9 inch và một số tính năng hỗ trợ lái xe tiên tiến tiêu chuẩn, như hỗ trợ tránh va chạm phía trước, kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc và hỗ trợ giữ làn đường 2.

Xe điện PV5 phiên bản chở khách. Ảnh: Kia

Kia PV5 bán tải cũng trang bị khả năng kết nối V2L để cung cấp năng lượng khi làm việc ngoài trời, các thiết bị điện tử. Hãng cho biết bán tải điện phù hợp với nhiều ngành công nghiệp, bao gồm logistics và vận tải, dịch vụ môi trường và nông nghiệp.

Bán tải điện PV5 có 4 phiên bản, với giá khởi điểm 43,45 triệu won (khoảng 30.000 USD) và cao nhất 49,65 triệu won (34.400 USD). Nếu tính trợ cấp của chính phủ và các chương trình giảm giá xe điện khác, giá xe dự kiến giảm xuống khoảng 29,95 triệu won (20.600 USD) cho bản thấp nhất.

Kia đã mở đặt hàng cho một vài phiên bản mới tại Hàn Quốc trong tuần này, bao gồm cả phiên bản thùng hở, mẫu xe chở khách và PV5 WAV - chiếc xe điện đầu tiên của hãng có cửa mở bên hông dành cho người sử dụng xe lăn.

Kia cho biết sau khi mở đặt hàng, mẫu PV5 bán tải hứa hẹn thiết lập một tiêu chuẩn mới trong thị trường xe thương mại cỡ nhỏ "với chất lượng sản phẩm khác biệt chưa từng thấy".

Mỹ Anh (theo Electrek)