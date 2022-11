Kia K3 và Honda Civic chiếm ưu thế sedan cỡ C của năm

Ở phân khúc sedan cỡ C, Civic và K3 có lượng bình chọn không mấy chênh lệch, và cao hơn hẳn các đối thủ còn lại.

Hiện có 40% lượng bình chọn của độc giả dành cho Kia K3, trong khi Honda Civic là 38%. Những đối thủ còn lại trong phân khúc lần lượt là Corolla Altis (13%), Elantra (5%) và MG5 (4%).

Đây chỉ là dự đoán của độc giả, độc lập hoàn toàn với đánh giá của giám khảo. Điểm số do ban giám khảo chấm mới là kết quả cuối cùng.

Năm nay, Car Awards chỉ chấm các phân khúc có từ ba xe ra mắt trở lên trong thời gian tháng 12/2021-11/2022 để đảm bảo đây đều là các sản phẩm mới trong năm 2022, đồng thời có tính cạnh tranh đủ lớn giữa các sản phẩm.

Trong phân khúc này, đến 4 mẫu xe ra mắt từ đầu năm, lần lượt là K3 bản 2.0 (tháng 1), Civic và MG5 (đều tháng 2) và Corolla Altis (tháng 3). Chỉ Elantra xuất hiện muộn hơn, vào tháng 10.

Kia K3 bản 2.0 bổ sung vào dòng K3, với mức giá 689 triệu đồng. Về trang bị, phiên bản 2.0 giống hệt bản 1.6 Premium. K3 2.0 có công suất giống với bản tiền nhiệm Cerato 2.0 là 159 mã lực và mô-men xoắn 194 Nm.

Trong năm 2021, K3 cũng là xe bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ C nhờ đa dạng phiên bản, giá bán hợp lý. Tổng cộng, có 10.505 chiếc K3 đến tay khách hàng trong năm qua.

Kia K3 tại khuôn viên nhà máy của Thaco ở Quảng Nam. Ảnh:Thành Nhạn

Đến tháng 2, Civic thế hệ mới ra mắt khách Việt, giá cao nhất 870 triệu đồng. Civic thế hệ thứ 11 thay đổi thiết kế, trang bị nhiều công nghệ cùng tính năng an toàn, bán ra 3 phiên bản, giá giảm so với bản cũ.

Phong cách của Civic mới thể thao hơn. Nội thất tối giản, tập trung vào người lái. Xe trang bị phần mềm kiểm soát xe thông qua ứng dụng Honda Connect.

Lần đầu tiên, Civic thế hệ mới lắp hệ thống công nghệ hỗ trợ lái an toàn Honda Sensing. Động cơ 1.5 I4 tăng áp, công suất 176 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 240 Nm từ 1.700 đến 4.500 vòng/phút. Hộp số CVT, dẫn động cầu trước. Xe có ba chế độ lái, Eco, Sport và Normal.

Honda Civic thế hệ mới tại Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Cũng trong tháng 2, tân binh MG5 gia nhập phân khúc sedan cỡ C với kiểu dáng coupe, phân phối chính hãng, nhập khẩu Thái Lan, lắp động cơ 1.5. Mẫu sedan hướng đến khách hàng trẻ, khách hàng lần đầu sở hữu ôtô.

MG5 sở hữu không gian nội thất rộng rãi. Vô-lăng kiểu đáy phẳng, màn hình cảm ứng 10 inch cho hệ thống thông tin giải trí, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, cùng màn hình 7 inch Virtual Cockpit. Điều hòa hỗ trợ lọc bụi mịn PM2.5.

Mẫu sedan cỡ C của MG lắp động cơ 1.5 công suất 112 mã lực, mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Hộp số CVT kết hợp dẫn động cầu trước. MG5 có hàm lượng công nghệ an toàn khá phong phú so với phân khúc.

Tháng 3, Corolla Altis 2022 ra mắt, nhập Thái Lan, lần đầu có bản hybrid, động cơ 1,8 lít kèm gói an toàn TSS, giá từ 719 triệu đồng. Xe xây dựng trên nền tảng khung gầm mới, TNGA, thiết kế được trẻ hoá với lưới tản nhiệt cỡ lớn giống đàn anh Camry.

Mẫu sedan của Toyota bán ra 3 phiên bản: 1.8G giá 719 triệu đồng, 1.8V giá 765 triệu đồng và đắt nhất là bản dùng động cơ hybrid, 1.8HV giá 860 triệu đồng (bản màu trắng ngọc trai thêm 8 triệu đồng). Cả ba bản đều trang bị đèn pha LED. Có núm điều chỉnh độ cao, thấp của dải chiếu sáng. Cả ba bản đều lắp phanh tay điện tử, giữ phanh tự động.

Động cơ trên hai bản G, V vẫn là loại 1,8 lít nhưng được tinh chỉnh để đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 6 thay vì Euro 4. Công suất 138 mã lực tại vòng tua máy 6.400 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số CVT.

Riêng bản 1.8HV, Altis lắp máy xăng 1.8 (mã 2ZR-FXE) công suất 97 mã lực, mô-men xoắn 142 Nm, kết hợp cùng môtơ điện công suất 71 mã lực và mô-men xoắn 163 Nm.

Tháng 10, Elantra thế hệ thứ 7 ra mắt với nhiều thay đổi, nhiều đường cắt xẻ táo bạo, kích thước tăng, bỏ bản số sàn và Sport, thêm bản N Line. Nội thất kết hợp da bọc và các chi tiết kim loại, ghế lái có sưởi và làm mát.

Mẫu sedan cỡ C trang bị điều khiển hành trình, phanh tay điện tử và Auto Hold (trừ bản tiêu chuẩn), smartkey với khởi động từ xa, sạc không dây chuẩn Qi, lẫy chuyển số sau vô-lăng trên bản N, ghế lái chỉnh điện (trên bản 2.0 AT và N), điều hòa hai vùng (trừ bản tiêu chuẩn).

Điểm mới của Elantra 2023 là sự xuất hiện của động cơ SmartStream mới trên bản N với dung tích 1.6 T-GDi tăng áp, cho công suất 204 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 265 Nm tại 1.500-4.500 vòng/phút.

Những tính năng an toàn của Elantra 2022 như phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 6 túi khí, camera lùi. Xe bán ra với mức giá 599-799 triệu đồng.

