Kia dừng sản xuất Soul

Mẫu xe đô thị cỡ nhỏ ra mắt năm 2009 với doanh số cộng dồn hơn 1,5 triệu chiếc trên toàn thế giới sẽ dừng sản xuất cuối tháng 10.

Kia thông báo sẽ ngừng sản xuất mẫu xe đô thị nhỏ gọn Soul với thiết kế trẻ trung và đậm tính thực dụng. Soul vốn được coi là biểu tượng cho sự đổi mới thiết kế của Kia và là bước ngoặt trong sự phát triển của thương hiệu.

"Soul đóng vai trò then chốt trong việc củng cố vị thế của Kia tại thị trường Mỹ", Eric Watson, phó chủ tịch kinh doanh của Kia Mỹ, cho biết. "Thiết kế độc đáo và chiến lược tiếp thị giàu cảm xúc chính là động lực thúc đẩy".

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, kể từ khi Soul ra mắt, doanh số của Kia tăng hơn gấp ba lần, giúp tăng đáng kể cả nhận diện thương hiệu và thị phần.

Kia Soul đời 2009. Ảnh: Kia

Quá trình phát triển Soul bắt đầu tại trung tâm thiết kế của Kia ở Mỹ vào giữa những năm 2000. Khi đó, với sự phát triển nhanh chóng của dòng SUV trên thị trường, Kia tìm kiếm một khái niệm mới kết hợp tính thực dụng của một chiếc SUV với sự nhanh nhẹn của một chiếc xe cỡ nhỏ. Lấy cảm hứng từ bộ phim tài liệu "Boar with a Backpack", các nhà thiết kế đã hình dung ra một chiếc xe vừa mạnh mẽ vừa năng động.

Ra mắt với khẩu hiệu "Một cách mới để lăn bánh", Soul thu hút sự chú ý nhờ những tính năng hấp dẫn, bao gồm hệ thống âm thanh đồng bộ với đèn chiếu sáng. Chiến dịch quảng cáo, với sự góp mặt của một chú chuột hamster dễ thương, trở nên vô cùng nổi tiếng, giành được giải thưởng "Tân binh của năm" của ngành quảng cáo và củng cố vị thế của Soul như một biểu tượng văn hóa đại chúng.

Kia Soul Track'ster 2012. Ảnh: Kia

Kể từ đó, Kia giới thiệu nhiều mẫu xe ý tưởng dựa trên Soul. Soul'ster 2009 gây chú ý với thiết kế phong cách bán tải, trong khi Track'ster 2012 định nghĩa lại thể loại "hot hatch" với động cơ tăng áp 250 mã lực và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Năm 2015, Trail'ster ra mắt, mang đến hiệu suất off-road vượt trội.

Soul thế hệ thứ ba, ra mắt năm 2019, với thiết kế tinh tế và các tính năng tiên tiến, đồng thời vẫn giữ được nét sành điệu nguyên bản. Ban đầu nhắm đến khách hàng trẻ tuổi, nhưng lượng người hâm mộ Soul đã mở rộng sang cả thế hệ trung niên và cao tuổi.

Soul sắp kết thúc sản xuất vào tháng 10 này. Kia tuyên bố: "Soul không chỉ là một chiếc xe; nó là một mẫu xe tượng trưng cho tinh thần của thương hiệu", thêm rằng: "Mẫu xe cuối cùng này chính là hiện thân của di sản đó".

Mỹ Anh (theo Korea Daily)