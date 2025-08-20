Kia Carnival nâng cấp, thêm bản X-Line

Hàn QuốcMẫu MPV bản 2026 nâng cấp nhiều tính năng, bán ra hai bản gồm động cơ xăng 3.5 và 1.6 Turbo Hybrid, cấu hình 7 hoặc 9 chỗ.

Kia ra mắt Carnival 2026 với những nâng cấp tính năng và công nghệ của dòng xe RV (Recreational Vehicle) chủ lực, nhằm củng cố vị thế trên thị trường xe gia đình có nhu cầu cao. Bản 2026 gần như giữ nguyên thiết kế ngoại thất, kích thước không đổi, bắt đầu bán ra tại thị trường nội địa vào 18/8.

Carnival 2026 có hai hệ truyền động: động cơ xăng 3,5 lít và động cơ hybrid tăng áp 1,6 lít. Trang bị các tiện nghi tiêu chuẩn mở rộng ngay cả trên phiên bản thấp cấp Prestige. Động thái này nhấn mạnh nỗ lực của Kia nhằm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm bằng cách đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng đối với các tính năng cao cấp hơn.

Phiên bản Prestige hiện có cửa hậu điều khiển điện thông minh và gương chiếu hậu điện tử. Phiên bản Noblesse bổ sung tính năng nhận dạng giọng nói đa vùng và chìa khóa kỹ thuật số, trong khi phiên bản Signature cao cấp trang bị đèn hậu và đèn báo rẽ LED.

Công nghệ nhận dạng giọng nói đa vùng mới cho phép xe phân biệt các vị trí ghế khác nhau ở hàng ghế thứ nhất và thứ hai và phản hồi tương ứng với các lệnh thoại, bao gồm cả cụm từ kích hoạt "Hey, Kia".

Kia cũng đã đổi tên phiên bản Gravity vốn tập trung vào phong cách thành X-Line, đồng thời cập nhật logo màu đen và ốp vành xe màu xám đậm để tạo điểm nhấn. Ngoài ra, hãng cung cấp hệ thống âm thanh Bose cao cấp dưới dạng tùy chọn bắt đầu từ phiên bản Signature.

Tại Hàn Quốc, Carnival 2026 có giá bán như sau:

Phiên bản Giá bán (USD) 7 chỗ máy xăng 3.5 Noblesse 30.820 Signature 33.500 X-Line 33.880 7 chỗ 1.6 Turbo Hybrid Noblesse 34.020 Signature 36.710 X-Line 37.080 9 chỗ 3.5 Prestige 26.270 Noblesse 29.410 Signature 31.980 X-Line 32.530 9 chỗ 1.6 Turbo Hybrid Prestige 29.560 Noblesse 32.700 Signature 35.270 X-Line 35.820

Với Carnival 2026, Kia tiếp tục chiến lược kết hợp tính thực dụng với những nâng cấp cao cấp, củng cố vị thế vững chắc trong phân khúc minivan đầy cạnh tranh tại Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, Kia Carnival hiện thuộc đời 2024, bán ra với hai tùy chọn động cơ là 2.2D và 1.6 Turbo Hybrid. Chiếc MPV cũng có hai cấu hình ghế, gồm loại 7 chỗ và 8 chỗ, không có bản 9 chỗ như ở Hàn Quốc. Giá xe khởi điểm 1,299 tỷ cho bản 2.2D Luxury và cao nhất 1,849 tỷ cho bản hybrid.

Mỹ Anh (theo Korean Car Blog)