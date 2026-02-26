Kia Carnival Hybrid nhận ưu đãi hơn 100 triệu đồng

Kia Việt Nam áp dụng ưu đãi cho nhiều dòng xe sau dịp Tết Nguyên đán, mức cao nhất hơn 100 triệu đồng cho mẫu xe gia đình Carnival phiên bản hybrid, từ 23/2.

Ưu đãi được Kia Việt Nam áp dụng với các quyền lợi như giảm giá công bố, ưu đãi trực tiếp vào giá bán và tặng voucher dịch vụ nhân dịp đầu năm. Với Carnival Hybrid, hãng áp dụng loạt ưu đãi gồm giảm giá xe, ưu đãi trực tiếp, tổng giá trị hơn 100 triệu đồng, đưa giá bán dòng xe này sau ưu đãi từ 1,519 tỷ đồng, theo công bố của Kia Việt Nam.

Kia Carnival phiên bản hybrid tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Kia Việt Nam

Trong phân khúc xe gia đình cỡ lớn, Carnival Hybrid tạo điểm nhấn với công nghệ xăng lai điện, hứa hẹn tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu và khả năng vận hành. Mẫu xe này có công nghệ kiểm soát lái xe an toàn E-VMC giúp tối ưu trải nghiệm vận hành êm ái, đi kèm các tùy chọn cá nhân hóa theo chuẩn chính hãng.

Ngoài Carnival Hybrid, các dòng xe đô thị gầm cao của Kia như Carens, Seltos và Sonet được áp dụng ưu đãi kép, gồm giảm giá xe và quà tặng mừng năm mới voucher dịch vụ, mức cụ thể tùy theo phiên bản. Trong đó, Seltos nhận ưu đãi cao nhất tương đương 60 triệu đồng, giá bán sau ưu đãi từ 579 triệu đồng. Đây là mẫu gầm cao mang phong cách SUV đô thị, điểm nhấn ở thiết kế trẻ trung, nội thất trang bị nhiều công nghệ hiện đại.

Kia Seltos nhận ưu đãi cao nhất 60 triệu đồng. Ảnh: Kia Việt Nam

Kia Sonet nhận ưu đãi cao nhất 35 triệu đồng, giá sau ưu đãi từ 480 triệu đồng, tạo điểm nhấn nhờ kiểu dáng trẻ trung, phù hợp địa hình đô thị, hướng đến nhóm người dùng lần đầu sở hữu ôtô. Kia Carens giảm giá 30 triệu đồng, thu hút nhóm người dùng gia đình nhờ đa dạng tiện nghi, khoang nội thất rộng rãi.

Ngoài ra, các dòng xe khác của Kia cũng nhận ưu đãi sau dịp Tết Nguyên đán, mức cao nhất 90 triệu đồng hoặc quà tặng mừng năm mới voucher dịch vụ. Theo hãng, chương trình ưu đãi dịp này có chính sách linh hoạt, tùy thuộc từng dòng xe và phiên bản, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và sở hữu xe dịp năm mới. "Trong đó, Carnival Hybrid được nhiều người dùng quan tâm và lựa chọn nhờ lợi thế về chi phí vận hành và giá trị sử dụng thực tế mà xe mang lại", đại diện Kia Việt Nam cho biết.

Kia Carens hướng đến nhóm người dùng gia đình, lợi thế ở không gian 7 chỗ và thiết kế gầm cao. Ảnh: Kia Việt Nam

Hiện, Kia Việt Nam áp dụng chính sách bảo hành đến 5 năm hoặc 150.000 km cho các dòng xe. Với dòng hybrid, hãng áp dụng chế độ bảo hành pin 7 năm.

Quang Anh