Kia Carnival Hybrid nhận ưu đãi đến 80 triệu đồng

Mẫu xe gia đình cao cấp được Kia Việt Nam áp dụng ưu đãi cao nhất 80 triệu đồng, giá bán từ 1,279 tỷ đồng, áp dụng trong tháng 11.

Đại diện Kia Việt Nam cho biết, đây là chương trình ưu đãi lớn nhất từ đầu năm dành cho mẫu xe gia đình cao cấp Kia Carnival phiên bản mới. Cụ thể, ưu đãi cao nhất 80 triệu đồng dành cho Kia Carnival Hybrid, các phiên bản sử dụng động cơ diesel nhận ưu đãi 20-40 triệu đồng.

Sau ưu đãi, giá bán Kia Carnival tại Việt Nam khởi điểm từ 1,279 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Chương trình áp dụng tại hệ thống hơn 100 showroom, đại lý ủy quyền Kia Việt Nam trên toàn quốc, đón đầu dịp mua sắm xe sôi động nhất trong năm.

Kia Carnival phiên bản hybrid. Ảnh: Kia

Điểm nhấn Kia Carnival phiên bản mới

Theo Kia Việt Nam, dòng xe Carnival vượt mốc doanh số 27.000 chiếc từ khi bán ra ở thị trường trong nước. Phiên bản mới bổ sung tùy chọn động cơ hybrid, có tùy chọn 2 hàng ghế VIP, 6 màu nội thất... nhằm tạo điểm nhấn khác biệt, giúp Carnival trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe gia đình cỡ lớn.

Kia Carnival phiên bản mới có dải đèn LED "Star-map" và mâm xe thiết kế 3D trên phiên bản hybrid. Nội thất 7 chỗ ngồi, hàng ghế thứ hai có lối đi riêng. Màn hình giải trí nối liền màn hình trung tâm người lái kiểu panoramic, tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, dàn âm thanh vòm 12 loa Bose. Nội thất có tùy chọn 6 tông màu độc quyền cho các phiên bản Signature, gồm: đỏ, trắng kim cương, kem, vàng Sahara, nâu sa thạch và cam hổ phách. Ngoài ra, tất cả các phiên bản sẽ có nội thất tông màu nâu nguyên bản.

Không gian hàng ghế thứ hai trên Carnival phiên bản Signature. Ảnh: Kia

Hãng cung cấp các tùy chọn cá nhân hóa nội thất cho người dùng, đặc biệt hàng ghế thứ hai tích hợp 2 ghế VIP, gồm các tiện ích cao cấp: thư giãn, massage, màn hình cảm ứng 4,5 inch, điều khiển đa năng, giá đỡ điện thoại từ tính... Ở phiên bản hybrid, xe dùng động cơ xăng tăng áp 1.6 kết hợp mô-tơ điện, công suất tối đa 242 mã lực. Hệ thống ADAS 2.0 gồm các tính năng hỗ trợ người lái, công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC.

Theo Kia Việt Nam, không gian bên trong Carnival hướng đến trải nghiệm yên tĩnh, thoải mái khi di chuyển đường dài, động cơ tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường. "Với gia đình, đây là biểu tượng của sự chăm sóc trọn vẹn, đặc biệt dành cho người lớn tuổi hay trẻ em trong hành trình dài", đại diện hãng nói.

Các tùy chọn màu nội thất cho Carnival phiên bản mới. Ảnh: Kia Việt Nam

Mức ưu đãi đến 80 triệu đồng giúp Carnival mới có giá khởi điểm 1,279 tỷ đồng, chế độ bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km cho phiên bản động cơ diesel và hybrid. Riêng pin hybrid được bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Xe được phân phối qua hệ thống hơn 100 showroom và đại lý chuẩn dịch vụ Kia toàn cầu. Theo hãng, chính sách giá trên sẽ giúp người dùng dễ tiếp cận dòng xe gia đình cỡ lớn, hoặc nhóm khách doanh nghiệp mua xe phục vụ công việc trong dịp cuối năm.

Quang Anh