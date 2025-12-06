Kia Carens - xe gầm cao 7 chỗ giá dưới 600 triệu đồng









Với tầm giá dễ tiếp cận, mẫu xe gầm cao 7 chỗ như Kia Carens tạo lợi thế nhờ tính thực dụng, kích thước rộng rãi, không gian 7 người ngồi và đa dạng tiện nghi cho gia đình. Đại diện Kia Việt Nam cho biết, dòng xe này có doanh số lũy kế gần 33.000 chiếc, là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá dưới 600 triệu đồng. Khác biệt đối thủ cùng phân khúc, Kia tạo hình cho Carens mang hơi hướng hiện đại và đậm chất thể thao của dòng SUV. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn định vị ban ngày LED Starmap, lấy cảm hứng từ bản đồ các chòm sao, thu hút nhóm khách hàng đô thị. Cụm đèn chiếu sáng LED mô phỏng tinh thể pha lê. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED Starmap nhấn mạnh phong cách thiết kế đồng điệu như ở đầu xe với đồ họa dạng bản đồ chòm sao. Cản sau hai tông màu, kết hợp dải crôm họa tiết kim cương. Ở phiên bản cao cấp, bộ vành 17 inch thiết kế hai tông màu dạng lốc xoáy, kết hợp vòm ốp hốc bánh xe và nẹp crôm chạy dọc tạo điểm nhấn.

Nội thất Kia Carens. Ảnh: Kia

Chiều dài trục cơ sở Kia Carens ở ngưỡng 2.780 mm. Kích thước dài, rộng và cao 4.540 x 1.800 x 1.750 (mm) giúp không gian nội thất tối ưu cho 7 người ngồi và ba hàng ghế. Gầm xe cao 190 mm kết hợp nóc phẳng mang đến cảm giác bề thế tương tự SUV. Ở hàng ghế thứ hai, Carens có thể chỉnh độ ngả lưng hoặc gập 60:40 linh hoạt bằng nút bấm. Với hàng ghế thứ ba, mẫu xe này có góc ngả tối đa 33 độ, mang lại trải nghiệm thoải mái khi đi đường dài cho gia đình đông người. Theo Kia Việt Nam, cốp sau hàng ghế 3 có thể chứa 4 vali 22 inch, tương đương 80 kg hành lý cho những chuyến đi dài ngày. Trong thực tế sử dụng, khả năng tùy biến ghế ngồi thông minh mang đến sự thuận tiện cho người dùng. Hàng ghế hai có thể gập một chạm giúp di chuyển xuống hàng ghế 3 dễ dàng hơn. Khi cần mở rộng diện tích chứa đồ, các hàng ghế sau có thể gập phẳng linh hoạt, tạo không gian lớn và tiện dụng. Theo hãng, trục cơ sở lớn giúp hàng ghế 3 trên Carens thực dụng hơn, dành cho người lớn có thể di chuyển đường dài. Kia Việt Nam định vị Carens là dòng xe đa dụng, hướng đến những tiện nghi vượt tầm giá bán và "chiều chuộng" người dùng. Với khí hậu nhiệt đới tại Việt Nam, mẫu xe này trang bị cửa gió điều hòa kiểu "âm trần" được thiết kế thông minh, hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, giúp làm mát nhanh, phân bố đều khắp các vị trí bên trong xe. Không gian nội thất bố trí theo phương ngang, tạo trải nghiệm rộng rãi và thoáng. Ở vị trí người lái, hãng sắp xếp thiết kế mang tính khoa học với bảng điều khiển hiện đại, vô-lăng D-cut thể thao, tích hợp đa dạng phím bấm chức năng. Các tiện nghi khác trên Carens có: khởi động nút bấm, bệ tì tay có ngăn chứa đồ, đèn viền nội thất Ambient Light... Kia Carens sử dụng động cơ xăng Smartstream dung tích 1.5, công suất 113 mã lực và sức kéo tối đa 144 Nm. Nhằm tối ưu công suất động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu, Kia trang bị kim phun nhiên liệu dạng kép. Hộp số vô cấp biến thiên thông minh iVT. Các công nghệ an toàn của Carens có phanh đĩa 4 bánh, ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC.

Kia Carens tại Việt Nam. Ảnh: Kia

Xe có cảm biến cảnh báo va chạm phía trước và phía sau, camera lùi hỗ trợ người lái trong các tình huống đỗ, lùi xe. Dây đai an toàn 3 điểm là trang bị sẵn có ở mọi phiên bản, kèm móc khóa ghế trẻ em ISOFIX. Anh Nguyễn Minh Tuấn (34 tuổi, Hà Nội), một nhân viên văn phòng sở hữu Kia Carens bản 1.5G Luxury cho biết, anh và gia đình ban đầu định lựa chọn SUV cỡ B nhưng khi trải nghiệm Carens đánh giá mẫu xe này có trang bị vượt trội so với giá bán. "Cùng tầm tiền, mình và gia đình đã sở hữu được xe 7 chỗ, thoải mái hơn khi di chuyển đường dài với 3 người lớn, 2 trẻ nhỏ và nhiều không gian chứa hành lý", anh Tuấn cho biết, thêm rằng mẫu xe có điều hòa mát nhanh, thuận tiện trong thời tiết nắng nóng mùa hè. Ngoài mục đích mua xe phục vụ gia đình, anh Trần Văn Hùng (TP HCM) sử dụng Kia Carens kết hợp mục đích kinh doanh dịch vụ, đánh giá cao mẫu xe 7 chỗ ở tính kinh tế, tiết kiệm. "Xe mang dáng dấp dòng SUV nên nhiều khách hàng rất thích, có chút sang trọng hơn các dòng xe phổ thông cùng phân khúc. Carens chạy đường hỗn hợp khá tiết kiệm, mình sử dụng xe hơn một năm không gặp trục trặc hay lỗi vặt", anh Hùng nói. Theo vị chủ xe, hệ thống dịch vụ hậu mãi của Kia Việt Nam có chi phí hợp lý, xe có mức tiêu hao nhiên liệu ổn định. Kia Carens tại thị trường Việt Nam được phân phối với hai phiên bản 1.5G IVT và 1.5G Luxury, giá bán lần lượt 599 triệu và 639 triệu đồng. Chế độ bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.