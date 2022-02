Ấn ĐộHãng xe Hàn Quốc ấn định ngày mắt mẫu MPV mới, xe có năm phiên bản, hai lựa chọn động cơ xăng và một động cơ dầu.

Theo kế hoạch, Kia Carens sẽ giới thiệu ngày 15/2. Carens là phiên bản 3 hàng ghế của Seltos và là mẫu xe thứ 4 của hãng xe Hàn Quốc phân phối tại thị trường Ấn Độ. Theo Autocarindia, Kia Carens mới có giá từ 16.000-27.000 USD. Carens sẽ cạnh tranh với những đối thủ tại Ấn Độ như Maruti XL6, Mahindra Marazzo.

Mẫu MPV mới Kia Carens mới sắp ra mắt tại Ấn Độ. Ảnh: Kia

Carens mới phát triển dựa trên nền tảng của Seltos. So với bản cũ, Carens mới có chiều dài nhỉnh hơn 225 mm, trục cơ sở dài hơn 160 mm giúp hàng ghế thứ ba thêm không gian. Carens là mẫu MPV cỡ nhỏ, phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ crossover.

Khách hàng tại Ấn Độ có 5 phiên bản, gồm Premium, Prestige, Prestige Plus, Luxury và Luxury Plus. Tất cả đều trang bị nhiều tính năng an toàn, như 6 túi khí, cân bằng điện tử, kiểm soát ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, kiểm soát áp suất lốp, phanh đĩa cả bốn bánh. Tính năng thoải mái và tiện lợi, như cả ba hàng ghế đều có cửa gió điều hòa, ghế giữa chỉnh điện một chạm.

Tùy phiên bản mà có thêm có lựa chọn như ghế trước thông gió, màn hình cảm ứng 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, cửa sổ trời, lọc không khí, sạc điện thoại không dây.

Carens mới có 3 phiên bản động cơ. Hai động cơ xăng, gồm bản xăng 1.5 công suất 115 mã lực với số sàn 6 cấp và bản động cơ xăng tăng áp 1.4 công suất 140 mã lực, tùy chọn 6MT hoặc ly hợp kép 7 cấp. Một bản động cơ dầu 1.5 công suất 115 mã lực, tùy chọn 6MT hoặc 6AT.

Minh Vũ