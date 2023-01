Kia Carens giành giải Xe của năm 2023 tại Ấn Độ

Ban giám khảo The Indian Car of the Year (ICOTY) vinh danh Kia Carens là mẫu “Xe của năm 2023” tại thị trường Ấn Độ, Kia EV6 đạt giải “Xe xanh của năm”.