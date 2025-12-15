Kia bổ sung phiên bản Premium cho Carnival hybrid

Carnival hybrid phiên bản Premium có tùy chọn hàng ghế 2 kiểu thương gia, cá nhân hóa màu nội thất, giá sau ưu đãi từ 1,539 tỷ đồng, bán ra từ tháng 12.

Theo Kia Việt Nam, phiên bản Premium Hybrid của Carnival sở hữu các ưu điểm trên bản Signature, người mua xe dịp cuối năm có cơ hội nhận thêm quà tặng từ các đại lý phân phối.

Kia Carnival Hybrid Premium phiên bản mới tại Việt Nam. Ảnh: Thaco Auto

Ngoại thất phiên bản mới tương tự bản Signature, điểm nhấn ở cụm đèn LED Star-map đặc trưng, bộ vành 19 inch kiểu dáng hình học 3D mang chất SUV. Nội thất của bản Premium có không gian 7 chỗ, bộ ghế da cao cấp, cửa trượt điện thông minh, hướng đến nhóm khách doanh nhân phục vụ công việc và gia đình.

Carnival Hybrid Premium có màn hình giải trí 12,3 inch, tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây. Điều hòa 3 vùng độc lập, điều khiển qua phím cảm ứng. Hàng ghế hai có nút điều khiển điều hòa độc lập, bố trí cửa gió ở hàng ghế 3. Xe trang bị động cơ xăng 1.6 tăng áp, kết hợp mô-tơ điện cho công suất 242 mã lực. Tương tự phiên bản Signature Hybrid, bản Premium có công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC nhằm tăng độ ổn định thân xe trong nhiều tình huống, tối ưu trải nghiệm êm ái cho người ngồi và gói hỗ trợ lái ADAS.

Tùy chọn hàng ghế thứ 2 trên Carnival Hybrid Premium. Ảnh: Thaco Auto

Ở bản này, Carnival Hybrid có tùy chọn hàng ghế 2 kiểu thương gia độc lập, tích hợp tiện nghi gồm: ghế thư giãn không trọng lực, chức năng massage, màn hình cảm ứng 4,5 inch điều khiển đa năng, giá đỡ điện thoại từ tính. Người dùng có thể cá nhân hóa nội thất theo phong cách, gu thẩm mỹ riêng với các tùy chọn màu: đỏ Imperial Red, trắng Diamond White, kem Ivory Beige, vàng Sahara Gold, nâu Sandtone Tan và cam Amber Orange.

Tùy chọn màu sắc nội thất trên Carnival Hybrid Premium. Ảnh: chụp màn hình

Phiên bản Premium mới của Carnival được Kia Việt Nam bán ra với ba tùy chọn: Hybrid Premium, Hybrid Premium cá nhân hóa nội thất và Hybrid Premium tùy chọn hàng ghế 2 VIP, cá nhân hóa nội thất. Xe có giá khởi điểm sau ưu đãi từ 1,539 tỷ đồng đến 1,619 tỷ đồng, người dùng có cơ hội nhận thêm quà tặng tại hệ thống showroom. Cách thiết lập giá trên giúp Carnival Hybrid Premium tương đương các dòng SUV 7 chỗ phân khúc D, nhưng lợi thế ở không gian rộng rãi, tùy chọn cá nhân hóa, động cơ hybrid thân thiện môi trường.

Xe được Kia Việt Nam áp dụng chế độ bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km cho pin hybrid. Hiện, hãng này có hệ thống phân phối hơn 100 showroom, đại lý trên toàn quốc.

Quang Anh