Kĩ sư 33 tuổi và mong muốn một mái ấm bình yên

Anh 33 tuổi, đang làm kĩ sư và có cuộc sống ổn định. Sau nhiều năm tập trung cho công việc, anh nhận ra rằng điều quan trọng nhất vẫn là có một người để cùng đồng hành, chia sẻ và xây dựng một mái ấm bình yên. Anh sống chân thành, thẳng thắn, không thích ồn ào. Điều anh mong muốn là gặp một người con gái dịu dàng, biết quan tâm và có suy nghĩ trưởng thành. Anh không tìm sự hoàn hảo, chỉ hy vọng tìm được người phù hợp để cùng nhau xây dựng gia đình, một nơi có sự tôn trọng, tin tưởng và những điều giản dị nhưng bền vững. Nếu em cũng tìm một mối quan hệ nghiêm túc và trân trọng giá trị của sự chân thành, anh rất mong có cơ hội được trò chuyện cùng em.

