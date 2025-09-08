Khuyến nghị người dân thận trọng khi mua vàng

Ngân hàng Nhà nước khu vực TP HCM và Đồng Nai khuyến nghị người dân thận trọng khi giá vàng biến động mạnh, chỉ mua bán tại các đơn vị được cấp phép.

Gần đây, giá vàng thế giới liên tục xác lập kỷ lục, có thời điểm vượt 3.600 USD một ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng nhanh hơn thế giới, vượt 135 triệu đồng, chênh lệch hơn 20 triệu mỗi lượng so với thế giới.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới và trong nước biến động mạnh, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 (TP HCM và Đồng Nai) vừa có văn bản nhắc nhở, nhằm hạn chế các yếu tố phi thị trường ảnh hưởng đến giải pháp ổn định thị trường vàng.

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cho biết, vàng với tính chất là tài sản biến động, gắn liền với nhiều yếu tố của thị trường, người dân cần cân nhắc và thận trọng khi mua và đầu tư để tránh rủi ro.

Người dân chỉ mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép. Đồng thời, người dân cần thực hiện đúng các quy định, góp phần ổn định thị trường, hạn chế tình trạng đầu cơ, làm giá và tác động tâm lý không cần thiết.

Giao dịch vàng miếng tại cửa hàng. Ảnh: Thanh Tùng

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ không được cấp phép vẫn giao dịch vàng miếng với cá nhân, tổ chức là trái quy định. Việc giao dịch vàng miếng tại các đơn vị không có giấy phép kinh doanh vàng miếng sẽ bị xử phạt.

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cũng nhắc nhở doanh nghiệp tuân thủ nghiêm quy định về giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, cơ sở vật chất, chứng từ hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm và công khai niêm yết giá. Việc công khai minh bạch, theo cơ quan quản lý, không chỉ là trách nhiệm của đơn vị kinh doanh, mà còn phòng ngừa, hạn chế rủi ro sai phạm, liên quan tội phạm làm hàng nhái, hàng giả, buôn lậu và trốn thuế.

Giá vàng trong nước tăng nhanh gần đây, theo Ngân hàng Nhà nước, có ba nguyên nhân chính, trong đó trước hết là do đà tăng của thế giới. Đồng thời, kỳ vọng và tâm lý của người dân giá sẽ còn lên, khiến nhu cầu lên cao. Trong khi đó, nguồn cung trong nước hạn chế do Ngân hàng Nhà nước tạm thời dừng việc bán vàng miếng SJC ra thị trường, trong giai đoạn chuyển đổi cơ chế quản lý vàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, nhu cầu vàng dự trữ của các doanh nghiệp vàng không cao. Khác các mặt hàng khác, vàng là không thể dự trữ do chi phí vốn rất lớn.

Cơ quan quản lý cũng vừa kết thúc đợt thanh tra với các doanh nghiệp cũng như ngân hàng thương mại có mảng kinh doanh vàng lớn và đang trong quá trình kết luận. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường thanh tra làm rõ, xử lý các vi phạm nếu có. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn nhận định, biện pháp quan trọng nhất là khẩn trương điều hành thị trường vàng theo cơ chế mới - tức việc bỏ độc quyền vàng miếng - mà Chính phủ đã thông qua.

Quỳnh Trang